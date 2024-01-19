立院龍頭之爭　游錫堃經驗談：推舉人選應考慮未來國會外交重要性

▲立法院長游錫堃出席。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

新國會三黨不過半，未來立院龍頭之爭成為焦點，國民黨立委當選人韓國瑜已經表態爭取，民進黨則準備推出現任立法院長游錫堃，民眾黨則還在觀望，游錫堃今（19日）接受「官我什麼事」節目專訪時表示，院長要做到中立跟無我，不能參加黨務活動，而國會外交部分，過去4年策略是正確的，也有繳出成果，若沒有繼續很可惜，只能呼籲各政黨、各黨團，推舉人選的時候應考慮到未來國會外交的重要性。

游錫堃表示，國會裡面通過很多的法案，除了各黨團大家的努力之外，事實上民間的壓力非常重要。有一些議題發生了以後，大家就很快朝野黨團協商的時候，大家就很積極，那如果說有一個黨不積極的話，就會被其他黨批評，民主政治就是民意政治，台灣已經走到這個程度，尤其現在言論自由，那輿論的報導對國會要不要通過，或是說努力不努力，事實上會有很大的功能。

游錫堃直言，院長要做到中立跟無我，不能參加黨務活動，黨團會議也沒有去參加，所以黨團提什麼、理由是什麼，他也不知道，真的是中立。能夠通過那麼多法案應該要歸功於全體委員以及各政黨努力，自己把國會行政把它領導好，行政人員不能懈怠，要認真、努力、專業，提供一個平台，讓各政黨可以互相攻防、較勁或者論述。

對於國會外交的部分，游錫堃直言，大家都知道台灣外交困境走不出去，大家也知道國會外交，是可以突破一些艱難的國際困境走出去，但是要怎麼走？自己當時就採取的策略，第一、邦交國當然很重要，但是如果邦交國來演講，或許是對全體國民來講，他不覺得稀奇，所以要針對非邦交國。對象就是民主同盟，像捷克就成為台灣歷史上第一個非邦交國國會議長來演講，同時捷克又是中國有外交關係的國家，當然就變成亮點。

游錫堃直言，國會外交有成果、策略是正確的，事實上在歐盟那個效應，還有就是台灣與捷克或立陶宛的合作，能夠進步很多，有些是外界看不到的，如經濟、科技方面的合作，簽了很多備忘錄，然後實質進展，如果說沒有繼續是很可惜，只能呼籲各政黨、各黨團，在推舉立法院院長的時候，應該要考慮到未來國會外交的重要性。