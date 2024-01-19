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藍：韓國瑜拋「雙進雙出」算施壓傅崐萁　但無假投票恐更傷黨內和諧

▲韓國瑜、江啟臣19日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜、江啟臣19日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨不分區立委當選人韓國瑜偕立委江啟臣搭檔參選立法院正副院長，今又宴請新屆藍委、受訪強調「雙進雙出」，似乎是想挾人氣阻立委傅崐萁角逐國會龍頭。有藍營人士認為，傅崐萁尚未正式在媒體上表態，目前應只是試水溫，但韓此舉算有給傅一點壓力。有新屆藍委說，韓今天的意思，應是不要假投票，但他覺得，作為一個民主政黨，還是要進行假投票，否則可能更傷及黨內和諧。

傅崐萁去年12月27日開始為國民黨總統候選人侯友宜與黨籍立委候選人輔選，傳出是傅在為參選新屆立法院長布局。但韓國瑜被列為不分區立委候選人第一名，按慣例即為黨內安排的立法院長人選，主席朱立倫在選戰期間，也向支持者訴諸讓韓當院長，只是傅恐也未料到，韓會拋出「韓江配」。

傅崐萁昨對「韓江配」表示，韓國瑜有高人氣，也是好好先生，但未來在立院對抗民進黨，必須要更強悍與調和鼎鼐跟民進黨周旋，而江啓臣2年後可能投入台中市長選舉，若擔任副院長，未來主持會議、接待外賓及眾多朝野協商，如何調配時間兼顧地方選舉與行程。

不過，傅崐萁也說，「正、副院長分開選舉，不在同一張選票上，沒有誰搭配誰的問題，換句話說，任何人也都可以和韓國瑜搭配。2020年總統大選，國民黨初選期間，他協助韓國瑜順利在初選勝出，有革命情感及一定的合作默契。」傅此番話，似乎表達可退而求其次，擔任立法院副院長。

據了解，傅崐萁近來動作頻頻，但部分立委憂心傅的形象恐傷及國民黨。韓國瑜昨邀請國民黨新屆立委及不分區立委候選人今午宴，被解讀是為了「固樁」。而韓受訪時更強調，他跟江啟臣會堅定攜手「雙進雙出」，尋求最大支持。

有藍營人士認為，傅崐萁尚未正式在媒體上表態，目前應只算是測風向、試水溫，但韓今天此舉，算有給傅施加一點壓力。

據掌握，今天餐敘大部分在講選前各選區狀況、國會助理相關人事、詢問對到哪個委員會的意向、未來國會如何運作等，會中未談論下周一的新科立委座談會，韓國瑜也未主動要求挺「韓江配」，但大家已凝聚團結共識，有與會者主動表態支持「韓江配」，惟沒有人討論傅崐萁一事。另外，韓國瑜跟江啟臣近期也將陸續向立委當選人拜票。

有新屆藍委說，如果按過去，有兩組以上的人要選，是先協調， 協調不成就假投票，而韓今天的意思，應該就是不要假投票，但他覺得作為一個民主政黨，還是要進行假投票，否則可能更傷及黨內和諧。

藍營要角指出，過去2屆立委，國民黨是絕對少數，院長都已經喬完了，毫無疑義，倒是副院長就曾假投票。他說，其他人要打贏韓國瑜不容易，而大選前黨內比較沒有談到副院長，所以不敢講沒有人對副院長有興趣，加上之前沒聽過江啟臣有意參選副院長。

該要角也說，過去假投票時，立法院長跟副院長不是綁在一起選，但今年不清楚，只是這涉及黨團自主，黨中央比較不好插手，況且主席不要插手比較好，就不會有人怪罪於你。

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