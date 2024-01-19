春節返鄉出遊搭乘公共運輸享優惠　屏東監理站報您知

▲春節返鄉出遊搭乘公共運輸享優惠 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

農曆新年即將到來，屏東監理站整理公共運輸優惠措施，提供民眾以優惠票價搭客運遊台灣。

屏東監理站表示，為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸工具，交通部公路局將實施春節連續假期(2月7日至14日)公公共運輸票價優惠措施：

1.88條國道客運路線享平日優惠或85折票價。

2.搭乘國道客運、台鐵、高鐵10小時內轉乘在地客運享基本里程（或一段票）免費。

這段期間，東部加碼優惠(擇一使用)：

1.方案一

去程：持東部國道客運票證享指定業者租車優惠。

回程：持國道客運來回票+租車單，享車票折扣(租汽車折抵200元、租機車折抵100元)

2.方案二

持東部台灣好行套票或合法民宿證明享北宜、北花來回票四人同行一人免費，回程總票價再抵退200元。

屏東監理站羅振瑞站長表示，春節期間疏運，籲請民眾多加利用公共運輸工具，可有效減少道路阻塞，並達成節能減碳之效，亦可利用「iBus_公路客運」APP查詢國道客運、公路客運及部分縣市客運班車資訊。此外，春節飲宴，請秉持「喝酒不開車、開車不喝酒」，拒絕酒後駕車，保護自己、保護他人。開車出遊時，請遵守「車輛慢看停、行人安全行」的觀念，禮讓路人優先通行，以維護良好交通環境，確保快樂出門、平安返家。