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台南市警局新任分局長、大隊長、隊長聯合交接　黃偉哲期勉共同守護大台南

▲台南市政府17日上午9時許，舉辦聯合交接典禮，由市長黃偉哲主持布達及宣誓儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府17日上午9時許，舉辦聯合交接典禮，由市長黃偉哲主持布達及宣誓儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為配合內政部警政署發布高階警職人事異動，彰顯並賦予新任分局長、大隊長及隊長維護社會治安及交通之重要責任，台南市政府17日上午9時許，舉辦聯合交接典禮，由市長黃偉哲主持布達及宣誓儀式，台南市多位民意代表等人士到場觀禮，典禮莊嚴隆重。

▲台南市政府17日上午9時許，舉辦聯合交接典禮，由市長黃偉哲主持布達及宣誓儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府17日上午9時許，舉辦聯合交接典禮，由市長黃偉哲主持布達及宣誓儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲於聯合交接典禮中，重申「打造安全大台南、幸福宜居城市」是市府施政目標，也是市民的共同期望，非常感謝警察人員對於全市治安交通以及為民服務工作的辛勞付出。

▲台南市政府17日上午9時許，舉辦聯合交接典禮，由市長黃偉哲主持布達及宣誓儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長對新任分局長、大隊長、隊長以及所有警察同仁提出3點期勉：一、強力打擊犯罪，維護市民治安有感。二、交通精準科技執法，確保用路人安全。三、台南400共襄盛舉。

黃偉哲強調，不管在選舉期間或是在平時，民眾最關心的議題都是治安，在預防犯罪方面，台南市的臨櫃攔阻詐騙績效在全國名列前茅，他期盼警局延續好成績，同時減少刑事偵查負擔並致力攔阻詐騙，防止民眾財產的損失。另外，因為今年是台南400，台灣燈會等相關國家重大活動舉辦都在台南市，交通維護將是未來工作重點，期勉警局人員持續努力為市民服務。

▲台南市政府17日上午9時許，舉辦聯合交接典禮，由市長黃偉哲主持布達及宣誓儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次台南市警察局異動人員名單如下：
1、 外調(陞)人員9人：
(1) 本局副局長李安淳，調任警政署保安警察第六總隊總隊長。
(2) 本局督察長周煥興，調任台北市政府警察局副局長。
(3) 刑事警察大隊大隊長林宏昇，調任警政署刑事警察局主任秘書。
(4) 本局警政監洪頂力，調任警政署高雄港務警察總隊總隊長。
(5) 本局永康分局長甘炎民，調任警政署國際組副組長。
(6) 本局第二分局長朱信憲，調任警政署警監督察。
(7) 本局第六分局長許敏能，調任警政署刑事警察局簡任技正兼生物科科長。
(8) 本局第五分局長陳宇桓，調任新北市政府警察局板橋分局分局長。
(9) 本局新化分局長王智民，調任桃園市政府警察局大園分局分局長。

▲台南市政府17日上午9時許，舉辦聯合交接典禮，由市長黃偉哲主持布達及宣誓儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2、 調(陞)任台南市警局人員23人：
(1) 本局主任秘書鄭榮崑，調任本局副局長。
(2) 新北市政府警察局督察長王文澤，調任本局副局長。
(3) 苗栗縣警察局局長莊勝雄，調任本局主任秘書。
(4) 警政署行政組組長王森瑒，調任本局督察長。
(5) 本局第一分局長歐祖明，調陞本局第三序列警政監。
(6) 本局歸仁分局長邱顯良，調任本局永康分局長。
(7) 本局新營分局長顏勤峰，調任本局歸仁分局長。
(8) 本局佳里分局長蘇政敏，調任本局新營分局長。
(9) 本局學甲分局長劉全福，調任本局佳里分局長。
(10) 本局第四分局長王子雄，調任本局第一分局長。
(11) 本局玉井分局長曹儒林，調任本局第四分局長。
(12) 本局第三分局長劉怡宗，調任本局第二分局長。
(13) 本局善化分局長張沛銘，調任本局第三分局長。
(14) 本局保安科長陳俊凱，調任本局善化分局長。
(15) 本局白河分局長洪宏榮，調任本局第五分局長。
(16) 本局麻豆分局長林獻力，調任本局第六分局長。
(17) 本局防治科長章振國，調任本局麻豆分局長。
(18) 警政署刑事警察局偵查第六大隊大隊長廖水池，調任本局學甲分局長。
(19) 警政署航空警察局台北分局長陳添新，調任本局玉井分局長。
(20) 台中市政府警察局勤務指揮中心顏榮泰，調任本局白河分局長。
(21) 警政署行政組科長蘇有義，調任本局新化分局長。
(22) 警政署刑事警察局偵查第三大隊大隊長張文源，調任本局刑事警察大隊大隊長。
(23) 本局第二分局偵查隊隊長冷澤泉，調任本局少年警察隊隊長。

▲台南市政府17日上午9時許，舉辦聯合交接典禮，由市長黃偉哲主持布達及宣誓儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府17日上午9時許，舉辦聯合交接典禮，由市長黃偉哲主持布達及宣誓儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日到場觀禮祝賀的民代包括立委賴惠員、市議員蔡育輝、王宣貿、李宗翰、沈家鳳、李偉智、周嘉韋、楊中成及施余興望等。

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