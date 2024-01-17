日本佐賀縣議會友好促進議員聯盟訪團拜會台南　黃偉哲盼多交流

▲日本佐賀縣議會日台友好促進議員聯盟石井秀夫會長，率佐賀縣議會訪團一行24名蒞府拜會黃偉哲市長，副市長趙卿惠、新聞及國際關係處蘇恩恩處長也一同與會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本佐賀縣議會日台友好促進議員聯盟石井秀夫會長，率佐賀縣議會訪團一行24名蒞府拜會黃偉哲市長，副市長趙卿惠、新聞及國際關係處蘇恩恩處長也一同與會歡迎來賓，佐賀縣議員們踴躍跟台南市就農產推廣、少子化、城市行銷政策等議題交流，進一步深化雙方的了解與友誼。





黃偉哲市長首先代表台南186萬市民歡迎佐賀縣議會日台友好促進議員聯盟的到訪，同時慰問年初發生在能登半島的大地震，黃偉哲市長更表示他捐出了一個月薪水用於賑災，期望災區居民早日恢復正常生活。他還提到，疫情期間台灣和日本互相捐贈口罩與疫苗，兩地間的互助關係如同好朋友一般，相信透過這次和佐賀互動，雙方關係將更加緊密。



此外，今年是台南400年，不僅舉辦了台灣燈會，7月更將舉辦「台日交流高峰會」等一系列活動，黃偉哲市長也誠摯邀請佐賀縣的朋友一同參與，共同慶祝這個重要時刻。他也歡迎訪賓在台南的訪問期間，參訪日本時代的古蹟景點，品嚐台南的在地美食，並深入體驗台南的文化風情。





石井秀夫會長表示，這次來台南讓他感到非常高興，感謝黃偉哲市長百忙中的熱情接待。他希望未來日本與台灣之間能有更多、更深入的交流，而佐賀縣擁有約80萬人口，地理位置優越，且同樣有豐富的農產品，可與台南多方交流。



石井會長說明，佐賀縣議會日台友好促進議員聯盟由佐賀縣議員組成，致力於促進日本與台灣之間的雙邊交流。這次是該聯盟第7次訪問台灣，且今年定將再次來台南參與即將在台南舉辦的「台日交流高峰會」。





佐賀縣位於日本九州西北部，緊鄰福岡縣及長崎縣，自古以來以伊萬里燒、有田燒等陶瓷器產地聞名，全縣環山臨海，不但有豐富鮮美的海產，「佐賀牛」也被稱為全國最高級的牛肉之一。