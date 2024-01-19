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屏縣2／5~14春節計程車加成方案　不論白天晚上加收50元

▲屏縣2／5~14實春節計程車加成方案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏縣2／5~14實春節計程車加成方案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

農曆春節將屆，屏東縣今（113）年度春節期間計程車加成方案，全天候加收50元，駕駛在乘客上車時會按內建功能選取「春節加成」，民眾按跳表金額支付車資，不須再額外加付費用，請乘客下車前索取乘車證明，當場確認收費金額，以確保自身權益。

▲屏縣2／5~14實春節計程車加成方案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

交通旅遊處表示，春節期間外地返鄉探親或外出訪友之民眾需求增加，為提高計程車駕駛提供民眾服務意願，縣府比照往年於春節期間全天候不論白天（晨間6時至夜間23時止）與夜間（夜間23時止至翌晨6時止）皆加收50元，實施期間自2月5日零時起至2月14日24時止，113年2月15日零時起恢復規定費率收費。

駕駛在乘客上車時會按內建功能選取「春節加成」，駕駛只能按跳表金額收取車資，不得額外加收費用，請乘客於下車前索取乘車證明，當場確認收費金額，以確保自身權益。詳細資訊可至交通旅遊處官網－便民服務查詢https://www.pthg.gov.tw/traffic/cp.aspx?n=DEF842C2336D84EA。

如遇不按錶計費、超收車資、拒載等情形，可記下發生時間、車牌、駕駛員姓名、上/下車地點及車資等相關資料，向當地主管機關申訴，不按錶計費或超收車資向屏東監理站(08)766-6136或公路局用路人中心0800-231-035申訴；任意拒載乘客、繞駛或計程車執業登記證異常，請向屏縣府警察局交通隊(08)753-3112申訴。經查證屬實者，將依公路法或道路交通管理處罰條例裁處，欲掌握屏東最新活動資訊，可下載「屏東go好玩」APP查詢。

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