第27年！彰化市豪發1.75億敬老金　2.9萬長者現金6千元落袋

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市公所延續27年傳統，每年在春節前夕，都會發放給年滿70歲以上的長者「春節敬老禮金」，今年可獲領取敬老禮金的長者共有29,073位、每人6千元大紅包，總金額逾1億7,443萬，公所將於25日發放，市長林世賢強調，為了做好老人福利外，還有弘揚孝道及倫理道德的觀念，更重要的是對長者的關懷與照顧。

▲彰化市公所將於25日發敬老禮金每人6千元。（圖／彰化市公所提供，以下同）

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鑑於社會福利支出漸增，林世賢市強調，更需加強推動建設，以增加財源收入，例如興建在即的中友百貨公司以後一旦正式營運，每年約可為彰化市進帳一億多元，另生命園區也仍有必要推動，除了可讓人生走完美的最後一哩路，又可為彰化市創造估計3億元的GDP，廣增稅收與規費收入，挹注更好的社會福利。

今日上午在彰化生活藝文館舉行的春節敬老禮金記者會，市長林世賢邀及高齡長輩，現場也邀請「布魯飛斯與鐵人」及「彰化縣中華生物能醫學氣功協會學員」精彩表演，林世賢同時逐一向長者致贈紅包，祝福長輩們每天都保持愉快的心情，健康又長壽。

彰化市公所將於1月25日在各里辦公處或各里指定地點，發放春節敬老慰問禮金，凡年滿70歲【民國43年以前（含當年）】，在彰化市設籍六年以上的長者【民國106年12月31日以前設籍】且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老慰問禮金6,000元及長壽麵線一份，可以歡樂好過農曆春節。