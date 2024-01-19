長榮機師不排除春節罷工　交長：資方持續溝通「盡量避免」

▲交通部長王國材今出席民航局局慶。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

機師工會爭取長榮航空對機師調薪2成、調整外站津貼，指控資方違法聘用外籍機師，發起罷工投票，預計22日開票，不排除最快春節罷工，長榮航空喊話不放棄任何與工會協商機會。交通部長王國材今受訪時表示，長榮將持續協商，盼理性溝通，盡量避免罷工。

交通部長王國材今出席民航局局慶受訪表示，他已經打電話給長榮航空董事長林寶水，長榮航空有在處理中，這次是薪資跟外籍機師聘用課題，長榮航空提出薪資調整和6個月年終獎金，已經對機師調薪，長榮是私人公司有談判空間，會隨時掌握。

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王國材表示，機師罷工投票預計1月22日開票，距離春節2月8日還有一段時間，會請長榮勞資對民眾權益、照顧員工想法持續溝通，盡量避免罷工，機師工會也會對外宣布哪一天罷工，機師工會過去比較理性的，還是相信他們，但以不會讓罷工發生為最主要目標。

王國材強調，將先看機師工會罷工投票結果，以及開票後的宣布，這段時間會跟時間賽跑，持續請長榮資方協商，民航局也有應變小組持續協助長榮勞資達成共識，勞資協商現在已經是社會普遍情況，必須面對，長榮會持續溝通，資方也有釋出善意，更理性對話、理性討論比較重要。