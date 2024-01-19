快訊／高鐵拍板「年終總獎金逾6個月」　春節罷工危機解除

▲高鐵針對獎金勞資調解達共識，罷工危機解除。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵原定發放2.3個月年終獎金，不過高鐵企業工會訴求應有4個月，日前宣告不排除罷工，今(19日)高鐵勞資二次調解達共識，拍板年終從2.3個月提高到3.8個月，加上2.2個月績效獎金，總獎金逾6個月，高鐵企業工會宣布，罷工行動落幕，此次爭取到獎金為歷年最高獎金。

台灣高鐵企業工會宣布，年終獎金爭議終告成功，確定方案除包括已發放的12000元營運激勵金，112年度年終獎金從2.3個月提升到3.8個月，112年度績效獎金平均2.2個月，總獎金額超過6個月，另額外爭取「113年度指定日期激勵金」，出勤同仁每人每日定額500元。

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高鐵企業工會表示，台灣高鐵公司疫後的營收成長有目共睹，依據去年12月13日所發布的公告，卻僅發放2.3個月年終，引起所有同仁的譁然，也強烈向本會表達不滿。為因應同仁的訴求，工會決定發起爭議行動，並於1月16日臨時會員代表大會通過下，端視協商結果，發起爭議行為。

工會指出，工會與高鐵公司協商過程，高鐵公司往年提撥總獎金最高數額為4.2個月，在工會強烈的要求下，最後爭取結果總獎金數額提升至6個月，其中績效獎金的部分比照疫情前營收最高年度的2.2個月，年終獎金的部分則為3.8個月。

高鐵企業工會也表示，未來勞資雙方將就年終獎金制度化、調薪制度化、指定日期激勵金制度化等持續協商，討論出符合同仁期待的方案。

高鐵企業工會總幹事陳郁婷表示，原規劃罷工行動確定落幕，此次爭取到的獎金為歷年最高獎金。

台灣高鐵公司表示，感謝全體同仁配合公司政策，堅守崗位、共同努力，為旅客提供安全、便捷、舒適的旅運服務，並獲得董事會肯定公司整體經營之良好績效成果，通過112年度「整體獎金」為6個月，包含：年終獎金3.8個月基本薪，及個人績效獎金平均約2.2個月基本薪。另已於年前加發1.2萬元營運激勵金。相關公告今日已公告全體同仁。

高鐵公司表示，國人最重視的春節疏運即將到來，期盼同仁上下一心、勞資攜手合作，實踐台灣高鐵作為國家骨幹運輸之責任與承諾，以不負董事會、全體股東以及社會各界之期許。