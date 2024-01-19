國中男午休「拉走女同學椅子」害她重摔！父母要賠44萬

▲阿德趁著小潔不注意，將對方的座椅拉走，導致小潔重摔在地。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

惡作劇若是過頭，恐怕會釀成嚴重傷害。廣東廣州某國中的學生阿德（化名）先前出於好玩，趁著女同學小潔（化名）不注意時，將對方的椅子拉走，導致小潔重摔在地，受到嚴重傷害，阿德的父母也因此被判賠10萬元（人民幣，下同，約新台幣44萬元）。阿德的父母對判決不服，提起了上訴，二審法官駁回上訴、維持原判決。

綜合陸媒報導，阿德與小潔廣州某國中一年級的同班同學，當時阿德基於惡作劇的心態，趁著小潔不注意時，將小潔的椅子拉開一段距離。

小潔當時沒有注意到椅子被拉開，導致坐下時失去重心、向後摔去，頭部也因此撞到了椅子，當場倒地不起。

▲小潔重摔倒地後爬不起來，送醫檢查出嚴重傷勢。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



小潔被緊急送往醫院檢查，起初只有檢測出皮肉傷，豈料後來又身體不適送醫，才檢測出嚴重的傷勢，不但有顱腦外傷、功能性神經障礙，還有視神經挫傷，不但視力急遽下降，就連盯著黑板看，都會流淚、頭痛以及脖子痛，手也沒有辦法寫字，完全無法專心學習，只能休學一年。

寶貝女兒受到傷害，小潔的父母與阿德的父母談判，豈料對方認為，小潔的視神經受損，與阿德的行為沒有因果關係，雙方協商破裂，氣得小潔的父母將人告上法院，求償醫療費、護理費及精神撫慰金。

當地法院一審審理後，判阿德的父母須賠償10萬元（約人民幣44萬元）。阿德的父母則認為賠償金過高，於是提起上訴，二審則被駁回，維持原判決。