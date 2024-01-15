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高三生疑遭「前女友羞辱」走絕路！36天後尋獲…警不讓家屬看遺體

▲▼18歲高三生疑遭前女友羞辱 墜河36天。（圖／翻攝自赤焰新聞）

▲18歲高三生疑遭前女友羞辱墜河36天。（圖／翻攝自赤焰新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇連雲港灌雲縣一名18歲的高中男生，去年12月9日墜河輕生，在冰冷的河水裡浸泡了36天後，救援隊終於在14日上午11點在事發地點1公里外的向陽大橋發現了屍體。知情人透露，男生學業成績很好，因為感情問題走上絕路。遺書控訴，前女友先追的自己，追到後不久就提分手，分手後不斷羞辱霸凌他。

2023年12月9日凌晨，江蘇連雲港灌雲縣一名張姓高三學生從當地一處大橋上墜河。據社交軟體曝光的資訊顯示，張男高大帥氣，生前成績很好。

他輕生前遺留的遺書，講述了事發前一段時間裡自己的經歷，疑似因感情問題。遺書上表示，自己和女友分手後，遭到女方造謠霸凌。

事發後，有多家救援隊到場尋人，有救援隊負責人稱，事發水域是一處主要航道，增加了搜救難度。另有網傳影片顯示，男生母親一時情緒激動跳進水裡，後續很快被救援隊救上岸。

1月11日，現場一救援人員證實，此前在河中打撈到一只鞋，經男生父母確認是這名墜河男生的，目前救援人員在找到鞋子的附近河域進行打撈。

▲▼18歲高三生疑遭前女友羞辱 墜河36天。（圖／翻攝自赤焰新聞）

▲墜河地點。（圖／翻攝自赤焰新聞）

據《赤焰新聞》報導，1月14日上午，墜河失聯已36天的高三男生，屍體被救援隊成功打撈。一段打撈現場的影片顯示，救援隊員正駕駛著救援船在一座大橋底下將男生屍體拖離水域。岸邊上，有工作人員第一時間將疑似家屬阻攔在外圍。

1月14日下午，男生父親稱，「打撈時，我們家屬就在現場，卻被一群人攔著不讓見孩子。」

「我們做父母的憑什麼沒有權利看自己的孩子」？父親表示，目前孩子屍體被放在了殯儀館，「法醫提出希望對孩子進行屍檢，但我們不同意。」

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