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工程數學被當　到教授兒餐廳「怒留1星」！店家喊無辜曝爸爸反應

▲▼校園生活、大學教育、男女高中生、下課（圖／記者林世文攝）

▲學生氣到跑去教授兒子的餐廳留負評。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一間位於台南的餐廳在Google Maps收到1星負評，原因竟然是「我的工程數學被老闆爸爸當掉」，因為餐廳老闆的爸爸是大學教授，該學生因未達及格門檻被當，結果到餐廳留負評，店家看到留言又氣又好笑，直呼「我很無辜阿，下次要知道好好認真讀書喔！」不過，網友看了留言紛紛直呼「國語老師在哭」。

台南某間餐廳在粉專發文，收到一則Google評論，「老闆爸爸把工數（工程數學）當掉東西不錯吃，但我還是很不爽」，留下1星表示不滿。店家看了哭笑不得，「我會幫你轉告我爸，阿你這樣評一顆星，我很無辜也很不爽」。

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粉專解釋，爸爸是大學教授，因為學生沒有達到及格門檻，把學生當掉，希望他認真點重新再來，「然後他很生氣就跑來留言」，店家只覺得很無辜，「下次要知道好好認真讀書，不要把自己的錯誤怪到小店身上」。爸爸看了直呼很好笑，「不會因為這樣讓他這輩子都不及格啦」；店家也提醒，這是兩碼子事情，「大家當作笑話即可」。

貼文一出，立刻引起網友討論，「工數又不難，要好好認真上課啊」、「我被當好幾次還能考上研究所，共勉之」、「我學長的工數老師也當掉他，他就跑到老師家準備丟石頭打破窗戶，結果看到老師家樓下都停百萬名車怕打到車子要賠，所以就默默的回家」、「工數真的是我的惡夢」。

另外，也有網友指出，「現在學生的國語這麼爛？都到了大學了，標點符號不會用？」「我建議這位同學也重修一下中文」、「先不管他工數有沒有被當掉~~我覺得他的國文應該先被當掉吧！詞不達意，沒有解釋完全看不懂要表達的意思」、「國文也應該順便當掉」。

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