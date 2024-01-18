快訊／溫泉大亨撒幣收郭董連署書　下載身分證偽造...14人遭起訴

▲「溫泉大亨」陳仲明涉郭台銘連署書案遭起訴。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

2024大選甫落幕！士林地檢署偵辦郭台銘連署站疑買個資，向上溯源至4層共犯，經縝密蒐證後，追出600份不法連署書。今（18日）偵結起訴23名被告，其中「溫泉大亨」陳仲明、沈姓女密友及楊姓兒子等14人被依總統副總統選舉罷免法「連署行賄」、偽造私文書等罪起訴；另9名獲緩起訴，須繳交3萬至10萬不等處分金。

起訴指出，陳仲明為本件行賄最上層，他從2023年9月19日至10月19日間，為使郭台銘及賴佩霞得以通過連署門檻，從某處取得資金、大量空白連署書、刻有「限郭台銘連署專用章」，與沈姓女密友商議，透過其人脈以每人500元收購連署書；沈女也分別與其楊姓兒子、王姓友人等聯繫，開始對價收受連署書。

王姓宮廟主持人接受沈女委託後，沈女交付10萬賄款及100份空白連署書，讓王給信徒、不特定香客、鄰里或親友收購連署書；沈女因時常到某國宅停車場停車，因而結識葉姓管理員，葉受委託後，也開始與陳、石姓同事開始收購連署書，但石為偷吃步，竟從Facebook搜尋下載48名不知名民眾身分證件資料，未經同意偽造48份連署書。

▲鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選總統，在各地設立連署站，但卻頻傳「花錢買個資」。（資料圖／郭辦提供）

士林地檢署表示，全案經陳彥章、葉耀群主任檢察官及林伯文檢察官，指揮北市調查處深入查辦，並統籌北市刑大、嘉義第一警分局協助偵辦，在檢警調分工合作的努力下，前後經6波搜索12處、約談訊（詢）問約150餘人次，幕後主嫌陳仲明聲押獲准，最終查得陳等人以100元至500元不等代價收購連署書，甚至下載不知情民眾身分證偽造，以此取得600份連署書。

檢方經相關事證等，共計查獲12件、23名被告，其中14人因足認涉有總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款之連署行賄、行使偽造私文書及個人資料保護法等罪嫌，提起公訴，建請法院宣告褫奪公權；另9名涉犯連署行賄罪，予以緩起訴，並向公庫支付3萬至10萬不等緩起訴處分金，以啟自新。

至於，郭台銘愛將、富佳生技公司董事長廖本揚，去年11月被依《總統與副總統選罷法》中的行賄罪，經漏夜偵訊後諭令30萬元交保候傳，檢方另案積極偵辦中。