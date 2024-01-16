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社會 社會焦點 保障人權

男奔醫院打「猴痘疫苗」遭拒　恐嚇護理師：抓傷讓妳得愛滋

▲▼疫苗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲張姓男子前往北市北投榮總醫院欲注射猴痘疫苗，因逾時遭拒，竟嗆護理師「賤人就是矯情、讓你得愛滋病」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

又見醫療暴力！去年國際猴痘病例劇增，新北市1名張姓男子決定前往北榮家醫科門診注射，但因逾門診時間遭拒，他竟直接在診間對著李姓護理師大罵：「賤人就是矯情」，更恫嚇要抓傷護理師、讓她得愛滋病。李姓護理師事後報警提告，士林地檢署偵結，依違反醫療法等罪，將衝動的張男提起公訴。

起訴指出，去年9月19日11時許左右，張男從新北赴北榮家醫科門診欲注射猴痘疫苗，但護理人員向他告知，已過門診時間，無法施打，張男當場暴走，直接對著李姓護理師咆哮：「你就是個賤人、賤人就是矯情」，更恫嚇：「你小心、我可以抓傷你，讓你得到愛滋病」。

李姓護理師見他如此激動，不敢輕舉妄動，立刻報警處理，警方到場後，才讓情緒激動的張男穩定下來，事後也將他函送偵辦。

警詢、偵查時，張男坦承犯行，檢方根據現場監視器截圖、李姓護理師證述，依違反《醫療法》第106條第3項妨害醫事人員執行醫療業務時，施強暴足以妨害醫事人員執行醫療業務及恐嚇等罪起訴，建請法院從一重罪處斷。

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