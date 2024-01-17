前妻嗆「都不拿錢回家」　男遭闖民宅持菜刀搶劫...還把屋主轟出門

▲新北市江姓男子疑不滿遭妻嗆「都不拿錢回家」，竟闖民宅持菜刀抵屋主脖強盜。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區江姓男子疑遭前妻抱怨「都不拿錢回家」，爭執後，江闖入鄰近輕軌竿蓁站某民宅，並持菜刀抵住正在睡覺的屋主搶錢，得手6800元後，隨後又拿著菜刀在屋內揮舞，逼屋主3天內搬走，否則要撂更多人來，屋主只好害怕離開自己住家報警處理。士林地檢署偵結，依強盜等罪將江男起訴。

起訴指出，去年12月10日下午1時許，江男搭乘前妻駕駛的車輛，疑因不滿遭前妻嗆「都不拿錢回家」，雙方因此發生口角，江憤而在輕軌竿蓁站下車，並開始在周遭徘徊。

江男晃著晃著，突見某1樓民宅廚房窗戶只有裝設簡單鐵欄杆，且面向荒蕪草地，他決定持工具破壞窗戶闖入。闖入後，隨後從廚房持菜刀，進入被害屋主阿強（化名）房間，拿菜刀抵屋主脖前方稱：「你欠人家錢，有人叫我來跟你討債」（台語），阿強嚇壞坐起身，江將菜刀改抵住阿強後頸，讓他緩緩移動開始翻箱倒櫃湊出6800元現金。

可惡的江男得手後，竟「乞丐趕廟公」威脅阿強3天內搬離該處，並將物品全留下，否則要帶更多人來等，此時惶恐不安的阿強被迫離開，並偷偷尾隨江男離去方向，報警處理。

警方獲報後，當日下午3時許逮到江男，並從其身上扣到相關現金，警訊後移送士林地檢署偵辦。偵查時，江男坦承犯行，檢警據阿強證述及其驗傷單等，依強盜罪、恐嚇危害於安全罪嫌提起公訴，