快訊／勒斃馬國女大生喊「我殺人了」　營造小開一審逃死判無期

記者黃宥寧／台北報導

男子陳柏諺涉掐斃馬來西亞籍蔡姓女大生，被依殺人罪起訴羈押至今。法院審理時，陳堅稱是蔡女邀他長眠，僅坦承加工自殺罪，被害家屬律師則請求法院判處死刑，別讓台灣淪為馬籍學生地獄。案發至今第460天，士林地院今（16日）一審判決出爐，依殺人罪處無期徒刑，褫奪公權終身。陳柏諺聽完宣判，沒有太多情緒反應。

據了解，陳嫌家中經營營造業，家境優渥；起訴指出，陳嫌從2022年9月曾以手機搜尋過「殺女友為度她成佛」、「為什麼能殺動物不能殺人」、「妻子、女友、孩子、皆成他手下亡魂…號稱信佛卻專殺身邊人」、「殺人度她」、「殺人魔在屠殺時腦中到底想些什麼」等文字後，逐漸萌生殺人的想法，走向無可挽回「成魔之路」。

同年9月21日他陸續赴藥局購買大量止痛藥物，10月3日以IG私訊4月29日才認識的蔡女，並主動約蔡女於10月7日見面，隨後開始出入蔡女位在士林租屋處。

▲陳柏諺涉掐避馬來西亞籍蔡姓女大生。（合成圖／翻攝自Facebook）

10月12日下午5時許，陳嫌再次到蔡女租屋處，並在13日凌晨2時許，以一卡通MONEY轉9萬9999元給蔡女，做為蔡女自創品牌「贊助金」，不料隔日上午10時、11時許左右，他反悔便要求蔡女還全額遭拒後，他突大發雷霆徒手掐扼住蔡女頸部，同時以玩偶抱枕遮掩眼睛，過程中他察覺蔡女已因頸部遭掐無法說話，卻未鬆手，導致蔡女窒息身亡，隨後他則立刻逃回鶯歌租屋處。

當天下午，陳嫌胞姊向鳳鳴派出所報案指出，弟弟有傳簡訊表示要尋短念頭，林姓警員立刻致電，但陳嫌卻回「是對家人開玩笑、惡作劇、沒有什麼事」員警不敢輕忽，仍立刻前往其租屋處外查證，陳嫌父母也到場，並由鎖匠開門，破門後，發現陳嫌已倒臥臥室床上，床上散落藥物，警員不斷呼喚他並問為何尋短，陳不假思索脫口說「我殺人了」，接著說出蔡女全名及其租屋處地址。

▼24歲馬來西亞籍蔡姓女大生遭陳柏諺勒斃魂斷台灣。（圖／翻攝自當事人IG）

過程中員警再次詢問他為何確認蔡女死亡、是否有通知救護車等問題，他則淡淡說「她已經死透了，我不敢自殺而已」，隨後則表示有以手掐住脖子，導致蔡女死亡。

承辦檢察官認為，陳嫌又改稱「沒有要傷害，當時只是想要嚇她一下」，對於犯案經過前後供述不一，也未坦承犯行，建請法院勿依刑法第62條規定減刑，另審酌他曾就讀於台中高中電機科、國立高雄海洋科技大學，且曾在外工作，有相當智識及社會經歷，僅因與蔡女因細故發生爭吵，不思以理性平和手段溝通解決，即萌生殺機，致蔡女於死，造成被害人家屬一生無法彌補巨大傷痛，不應輕縱，建請從重量刑，以昭炯戒。

士林地院經1年多審理，今一審依殺人罪判處陳柏諺無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。判決理由尚待公佈。