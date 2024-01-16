　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／勒斃馬國女大生喊「我殺人了」　營造小開一審逃死判無期

記者黃宥寧／台北報導

男子陳柏諺涉掐斃馬來西亞籍蔡姓女大生，被依殺人罪起訴羈押至今。法院審理時，陳堅稱是蔡女邀他長眠，僅坦承加工自殺罪，被害家屬律師則請求法院判處死刑，別讓台灣淪為馬籍學生地獄。案發至今第460天，士林地院今（16日）一審判決出爐，依殺人罪處無期徒刑，褫奪公權終身。陳柏諺聽完宣判，沒有太多情緒反應。

據了解，陳嫌家中經營營造業，家境優渥；起訴指出，陳嫌從2022年9月曾以手機搜尋過「殺女友為度她成佛」、「為什麼能殺動物不能殺人」、「妻子、女友、孩子、皆成他手下亡魂…號稱信佛卻專殺身邊人」、「殺人度她」、「殺人魔在屠殺時腦中到底想些什麼」等文字後，逐漸萌生殺人的想法，走向無可挽回「成魔之路」。

同年9月21日他陸續赴藥局購買大量止痛藥物，10月3日以IG私訊4月29日才認識的蔡女，並主動約蔡女於10月7日見面，隨後開始出入蔡女位在士林租屋處。

▲▼ 。（合成圖／翻攝自Facebook）

▲陳柏諺涉掐避馬來西亞籍蔡姓女大生。（合成圖／翻攝自Facebook）

10月12日下午5時許，陳嫌再次到蔡女租屋處，並在13日凌晨2時許，以一卡通MONEY轉9萬9999元給蔡女，做為蔡女自創品牌「贊助金」，不料隔日上午10時、11時許左右，他反悔便要求蔡女還全額遭拒後，他突大發雷霆徒手掐扼住蔡女頸部，同時以玩偶抱枕遮掩眼睛，過程中他察覺蔡女已因頸部遭掐無法說話，卻未鬆手，導致蔡女窒息身亡，隨後他則立刻逃回鶯歌租屋處。

當天下午，陳嫌胞姊向鳳鳴派出所報案指出，弟弟有傳簡訊表示要尋短念頭，林姓警員立刻致電，但陳嫌卻回「是對家人開玩笑、惡作劇、沒有什麼事」員警不敢輕忽，仍立刻前往其租屋處外查證，陳嫌父母也到場，並由鎖匠開門，破門後，發現陳嫌已倒臥臥室床上，床上散落藥物，警員不斷呼喚他並問為何尋短，陳不假思索脫口說「我殺人了」，接著說出蔡女全名及其租屋處地址。

▼24歲馬來西亞籍蔡姓女大生遭陳柏諺勒斃魂斷台灣。（圖／翻攝自當事人IG）

▲▼24歲女大生遭男網友勒斃！IG模特兒外拍照曝　從馬國來台追夢喪命。（圖／翻攝自當事人IG）

過程中員警再次詢問他為何確認蔡女死亡、是否有通知救護車等問題，他則淡淡說「她已經死透了，我不敢自殺而已」，隨後則表示有以手掐住脖子，導致蔡女死亡。

承辦檢察官認為，陳嫌又改稱「沒有要傷害，當時只是想要嚇她一下」，對於犯案經過前後供述不一，也未坦承犯行，建請法院勿依刑法第62條規定減刑，另審酌他曾就讀於台中高中電機科、國立高雄海洋科技大學，且曾在外工作，有相當智識及社會經歷，僅因與蔡女因細故發生爭吵，不思以理性平和手段溝通解決，即萌生殺機，致蔡女於死，造成被害人家屬一生無法彌補巨大傷痛，不應輕縱，建請從重量刑，以昭炯戒。

士林地院經1年多審理，今一審依殺人罪判處陳柏諺無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。判決理由尚待公佈。

ET快訊
楊冪遭鹹豬手！12秒片瘋傳　回頭怒瞪「別再摸」
菲總統以「台灣總統」祝賀　陸外交部怒嗆：多讀讀書！
知名手搖店遭控「要求把變黑柳丁榨汁用掉」！　對話全曝光
提立院必「藍正白副」　趙少康：國民黨別跟小黨計較
快訊／勒斃馬國女大生！　營造小開一審逃死
486先生「有誰比我傻」！捐款民進黨金額曝　喊別投高嘉瑜
出事前兆！　王一博概念股暴跌80%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

爆潘孟安免費住豪宅　王鴻薇遭求償150萬...出庭反譏對方心虛

女廁、公車亭3度性侵女學生　國中特教狼師辯「她幻想」仍判刑8年

快訊／勒斃馬國女大生喊「我殺人了」　營造小開一審逃死判無期

第一視角曝！警俐落「打P檔衝百米」抓逃逸仔　還問：Are you OK？

被控性騷16青少年！前台南市府發言人無罪　臉書PO判決書謝司法

北檢起訴黑幫「沒附證據」　法官認證：沒錯！真的什麼都沒有！

加LINE投資老師想「穩賺不賠」　金門男2個多月遭詐2404萬

獨／五股「乾哥乾妹」看板未申請許可證　新北市府：最高可罰20萬

全國首例！無照酒駕累犯拒繳9萬罰鍰　執行署出動空拍機查封土地

內湖裝潢工雙屍案二度驗屍　CT找不出死因重新解剖？高大成釋疑

施明德肝癌病逝 享年83歲

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

李荷妮產後回歸化身「雙面寡婦」　自豪一打十七...根本超ㄎ一ㄤ

戴資穎重返世界第3！　為球迷這舉動向東宗致歉

女問「為何視訊不跟她掛睡」　男友秒回：手機爆炸躺更久

爆潘孟安免費住豪宅　王鴻薇遭求償150萬...出庭反譏對方心虛

女廁、公車亭3度性侵女學生　國中特教狼師辯「她幻想」仍判刑8年

快訊／勒斃馬國女大生喊「我殺人了」　營造小開一審逃死判無期

第一視角曝！警俐落「打P檔衝百米」抓逃逸仔　還問：Are you OK？

被控性騷16青少年！前台南市府發言人無罪　臉書PO判決書謝司法

北檢起訴黑幫「沒附證據」　法官認證：沒錯！真的什麼都沒有！

加LINE投資老師想「穩賺不賠」　金門男2個多月遭詐2404萬

獨／五股「乾哥乾妹」看板未申請許可證　新北市府：最高可罰20萬

全國首例！無照酒駕累犯拒繳9萬罰鍰　執行署出動空拍機查封土地

內湖裝潢工雙屍案二度驗屍　CT找不出死因重新解剖？高大成釋疑

爆潘孟安免費住豪宅　王鴻薇遭求償150萬...出庭反譏對方心虛

WSBL迎接第19季才首度有洋將　鄭慧芸：太晚了！

諾魯突襲式斷交！　專家曝「去年已有跡象」：倒向中國不意外

咳嗽、呼吸喘！肺癌有症狀多已晚期　醫示警「7大症狀」

38歲投資客「台中一劉」擁11房徵友　親曝擇偶條件

汪星人散步順便撿罐罐賺錢　爸爸帶牠捐給收容所助毛朋友

簽約後抱怨床墊太髒「要求改善」　資深房東出招迎戰

NewJeans「不知刀削麵」釀禍遭韓網出征　Minji道歉：讓大家失望了

大秀直播／林柏宏帶36萬元LV夯包起飛　到巴黎先踩點甜點名店

頂大女友定位摩鐵！他衝現場破門驚見「1幕」傻了：和朋友在讀書

哥哥推葫蘆→撞倒弟弟　下秒「咚」被反彈回擊

社會熱門新聞

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍搶救中

男國1撞護欄下車察看　後車追撞他慘死

人妻健身房露奶跑步　下場曝光

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

空姐泥醉遭侵犯　保時捷男判賠75萬

19歲騎士鬼切左轉遭撞飛！賓士女嚇到不敢下車

女騎士闖紅燈遭撞飛　送醫搶救不治

即／擄1女逃往礁溪！40多歲男與警駁火中2槍搶救中

即／詐走台新銀4.9億！外商負責人移送北檢

快訊／上班注意！　國1「6車追撞」紫爆大回堵

即／南投命案！男「獵槍爆頭」陳屍臥室

礁溪槍戰！只圍一條浴巾蹲地爆哭　25歲女比一手勢發抖

即／台新遭詐4.9億　檢調約談外商夫妻

第一視角曝！台66線大貨車煞不住「撞噴5車」

更多熱門

相關新聞

北檢起訴沒證據　法官認證：真的什麼都沒有

北檢起訴沒證據　法官認證：真的什麼都沒有

台北地院日前受理1件詐欺案時，發現檢察官起訴被告卻沒有附上相關犯罪證據，雖經聯繫後，檢方交出電子卷證光碟，仍缺少部分證據，法官因此裁定命令限期補正，並在裁定理由中強調「沒錯！真的什麼都沒有！」引起法界熱議。台北地檢署對此表示，「本案應係送卷疏漏及院檢聯繫過程發生誤解所造成，收受裁定後將儘速依規定補正卷證資料。」

打不到猴痘疫苗　恐嚇護理師：抓傷妳得愛滋

打不到猴痘疫苗　恐嚇護理師：抓傷妳得愛滋

女大生被男友割喉　脖子幾乎砍斷「差點斬首」

女大生被男友割喉　脖子幾乎砍斷「差點斬首」

外配長期遭家暴「刺喉割生殖器」殺死夫！判刑8年

外配長期遭家暴「刺喉割生殖器」殺死夫！判刑8年

海芋大道驚現色狼　水果攤男偷拍2外籍正妹裙底

海芋大道驚現色狼　水果攤男偷拍2外籍正妹裙底

關鍵字：

馬來西亞女大生殺人起訴陳柏諺

讀者迴響

熱門新聞

網紅名醫猝死享年46歲！同事曝死因：可能和感冒有關

賤葆後宮正妹-1！　YTR晨晨「永遠不會進步」宣布退出

鍋貼煎到焦黑！總公司召回店家重新教育

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍搶救中

2023信用卡爭霸　中信銀全年8500億元穩坐龍頭

「提早到公司吃早餐」主管搖頭！網聽懂暗示

男國1撞護欄下車察看　後車追撞他慘死

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

「噴射橘貓」抓住院門噴強力水柱

飲料店嗆「綠蛆」！總公司最新聲明：分店解約、員工離職

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

人妻健身房露奶跑步　下場曝光

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

更多

最夯影音

更多
施明德肝癌病逝 享年83歲

施明德肝癌病逝 享年83歲
蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面