北檢起訴黑幫「沒附證據」　法官認證：沒錯！真的什麼都沒有！

▲台北地檢署偵辦起訴房立勳詐欺詐騙集團案，被法官命令限期補正缺漏的證據。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院日前受理1件詐欺案時，發現檢察官起訴被告卻沒有附上相關犯罪證據，雖經聯繫後，檢方交出電子卷證光碟，仍缺少部分證據，法官因此裁定命令限期補正，並在裁定理由中強調「沒錯！真的什麼都沒有！」引起法界熱議。台北地檢署對此表示，「本案應係送卷疏漏及院檢聯繫過程發生誤解所造成，收受裁定後將儘速依規定補正卷證資料。」

這起引發爭議的詐欺案，是以竹聯幫成員房立勳為首的詐騙集團，從2020年5月起，指揮車手提款、洗錢，警方追查估計，房男等集團成員在半年內，不法所得約570萬元。台北地檢署依詐欺等罪起訴房男等成員之後沒多久，又發現有其他被害人與可疑金流，和房男所屬集團有關。

檢察官以追加起訴方式，引用前案起訴的相關事證，再次將房男等3人送請法院併案審理，但法院一審僅依前案起訴內容，判房男等人有期徒刑2年6月到3年10月不等，現正上訴高院二審中；至於追加起訴部分，因包括被害人、帳戶金流、以及被告成員，都與前案不同，因此判決追加部分不受理，並退回檢方另行偵辦。

檢察官收到退回案件後，在2023年另行提起公訴，並持續引用還在二審審理中的前案證據，但法官收到新的起訴書後，翻遍卷宗，只找到被告前科及前案判決等資料，其餘證據付之闕如，經院檢書記官聯繫，檢方補送1片光碟，法官檢視光碟內檔案，仍缺少被害人指訴、被告供述、交易明細等11項證據。

承審法官因此裁定，命檢察官15天內補正卷證，法官並在公開的裁定書中抒發驚訝之情：「沒錯！真的什麼都沒有！本院還一度誤以為卷證於移送過程缺漏，才以電話詢問偵查承辦股書記官，經確認本即無任何證據資料在卷，此有公務電話紀錄可憑」，直白的內心話在法界流傳成為話題。