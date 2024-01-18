立院龍頭之戰　柯文哲重提民眾黨4要求：希望藍綠能正面回應

▲民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024大選後立委席次重新洗牌，立法院長選舉將於2月1日登場，而擁有8席的民眾黨將與誰合作成為各界關注焦點。民眾黨團日前拋出「國會改革4承諾」，民眾黨主席柯文哲則再喊話，希望其他兩黨能夠正面回應。

柯文哲18日表示，民眾黨有基本原則，一是不因短期利益犧牲長期利益、不因少數人利益犧牲多數人利益、不因政黨利益犧牲國家利益；二，在野本來就要監督執政，但他們也不會盲目抗爭讓國家停擺；三在正副院長選舉 也已經提出4點要求，希望其他兩黨能夠正面回應。

不過，國民黨不分區立委第一名的韓國瑜稍早已宣布將爭取參選立法院長，並找來立委江啟臣當副院長，但若民眾黨願合作，江啟臣也同意退出。

立法院將於2月1日選出院長與副院長，民眾黨團拋出「國會改革4承諾」作為評斷與誰合作的依據，包括第一個會期承諾修法「建立國會聽證調查」、承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」、承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」，並承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明原則。

對此，民進黨團表示，立法院正、副院長是否適任，應以其是否適任國會議長為考量，而非先以各種訴求為前提；國民黨則回應，國民黨堅持以民意為依歸、與人民站一起，堅定走改革道路，一定會發揮最強監督力量，而具體的國政議題方向就是去年10月30日國民黨與民眾黨「政黨協商會議」中國民黨朱立倫主席所提出，並獲得柯文哲所認同的強化國會功能等在內的四點共同聲明，包括「共同進行台灣第三波民主改革，避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁，更進一步深化民主」等方向。