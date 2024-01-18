找江啟臣選立院正副院長　他分析韓國瑜5考量：有其脈絡可循

▲國民黨不分區立委第一名韓國瑜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨不分區立委第一名韓國瑜18日宣布將與黨內立委江啟臣搭檔參選立法院正副院長，但若民眾黨同意合作，江啟臣願退出，引來各界關注。資深媒體人樊啓明分析，韓國瑜這回出招有5個考量，江啟臣的點頭則可視為超前部署。

樊啓明指出，四年前韓國瑜選總統就曾考慮找江啟臣搭檔，有其脈絡可循，兩人互補性強；第二，韓國瑜有草根性，江啟臣中生代改革形象鮮明，也深耕中台灣，韓江搭檔有整體團隊感，也有世代銜接感；第三，避免節外生枝，率先展現政黨態度，對內凝聚黨內意志及士氣，對外保留副院長與白合作空間，理想性與務實運作兼顧；第四，江啟臣是少數會為了大局把位子讓出來的人；第五，江啟臣如果兩年之後有著眼台中市長的計畫，跟韓建立緊密互動關係，也可視為超前部署。

江啟臣2010年時受總統馬英九延攬擔任行政院新聞局長，自此開啟從政之路，2012年辭去局長一職後，代表國民黨投入台中市第八選區立委選戰，並在今年2024大選中成功四連霸。值得注意的是，2017年底江啟臣宣布參選台中市市長，與同為立委的盧秀燕共同爭取黨內提名，最後民調盧秀燕獲得50.308％支持率，與第二名的江啟臣49.692％僅相差約0.616個百分點，江啟臣表明尊重民調結果與提名機制，並承諾輔選盧秀燕。

對於韓國瑜的表態，民眾黨回應，期待兩大黨推派有意願參選立法院正副院長參選人，具體回應本黨提出的四大訴求作為參考依據，「本黨不會與個別候選人私下協商，或利益交換」。