從「關鍵少數」變空氣？　媒體人：立院龍頭這局民眾黨輸了

▲民眾黨黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

新國會將於2月1日開議，排名國民黨不分區第一的韓國瑜今日宣布，將與國民黨立委江啟臣並肩，組成「韓江配」競選立院龍頭寶座；而民進黨立院黨團總召柯建銘受訪時也說，民進黨團一樣是游錫堃搭檔蔡其昌，尊重國民黨團的決定。對此，媒體人羅旺哲分析，當藍綠兩黨決定自提人選後，民眾黨就從本來的「關鍵少數」瞬間成為空氣，恐怕連副院長寶座都沒了，直言「立院龍頭這一局，民眾黨輸了。」

羅旺哲今日在臉書發文指出，當國民黨推出立法院正副院長搭檔「韓國瑜、江啟臣」後，藍軍士氣大振，過沒多久，民進黨總召柯建銘也透露將以「游錫堃、蔡其昌」繼續拚下去。

羅旺哲分析，當藍綠兩黨決定自提人選後，民眾黨就從本來的「關鍵少數」瞬間成為空氣，恐怕連副院長寶座都沒了。當然，民眾黨仍可以決定8票投給誰，或是自提人選，只是怎麼投都很尷尬，投民進黨，被認為是小綠，跟過去建立在「討厭民進黨」的得票上完全相反，「監督政府」的人設恐怕翻車；投給國民黨，想必又會「懊惱不已」，嚥不下這口氣。

羅旺哲表示，以目前的狀況，民眾黨只能「自提人選」，但8票等於也是不會上。無論如何，立院龍頭這一局，民眾黨輸了，如果之後在國會上忘記「監督執政黨」這個目標，這樣的尷尬場面只會一再上演。