民進黨全國票后陳亭妃　選舉補助全數捐出關懷弱勢

▲立委陳亭妃以13萬2377票成功連任立委五連霸，除將啟動「為台南而行、為台灣祈福」關懷感恩列車，也要將獲得的選舉補助款，捐出做為關懷弱勢族群經費。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立委陳亭妃以13萬2377票成功連任立委五連霸，不只是民進黨全國第一高票、全國票后、更是台南立委的第一高票。4年前陳亭妃的得票率69.77%就是全國第一，今年更是突破自己過往紀錄，得票率超過70％，心裡滿滿感恩與感謝。

陳亭妃指出，除了將啟動「為台南而行、為台灣祈福」關懷感恩列車，也要將獲得的選舉補助款，捐出做為關懷弱勢族群、關懷弱勢兒童、弱勢青年、弱勢單親、弱勢家庭以及關懷偏鄉的經費。

陳亭妃表示，自己從政的過程，真的要感謝鄉親的支持，陪著亭妃一路跟自己賽跑，一路突破自己的成績。4年前陳亭妃的得票率紀錄69.77％，是全國第一；2024年1月13日陳亭妃獲得13萬2377票超過7成得票率，成為民進黨全國第一高票、全國票后、更是台南立委的第一高票。但是這次選舉，民進黨在國會的席次卻不如民眾期待，年輕選票大量流失，我們不能氣餒，要更加謙卑前進，民進黨絕對不能再打高空，也不能不正面回應人民的期待。

陳亭妃進一步指出，其實針對這次的選舉活動規劃已經做出完全轉型，除了「妃妃姐姐揪大人囝仔來????迌」的活動走入社區，選前一個月更是利用聖誕節舉辦「足球派對」、跨年連假打造「妃妃姐姐萌樂園」、選前黃金週則保留舉辦年輕人的「妃常女力音樂祭」，讓陳亭妃雖然是候選人，也可以讓選舉很不政治，用選前每個禮拜的趣味活動，走入育兒父母與年輕人的世界，除了讓他們知道民進黨中央執政團隊締造哪些政績，也可以很自然地瞭解他們的想法與需求，成為未來我們共同建構理想施政的元素。

陳亭妃同時在18日正式宣布，不會因爲選舉結束而忘了對大家的承諾，會立即啟動「為台南而行、為台灣祈福」關懷感恩列車，而這次選戰所得到的選舉補助款，除了按照民進黨中央黨部的要求，三分之一繳回中央黨部；其餘三分之二將捐出做為關懷弱勢族群、關懷弱勢兒童、關懷弱勢青年、關懷弱勢單親、關懷弱勢家庭、關懷偏鄉的經費。等同於總票數13萬2377票乘以選舉補助款1票補助30元，其中的三分之一（132377*10=1323770）依照民進黨黨中央規定繳回，而其餘的三分之二（132377*20= 2647540）則是全數捐出作為關懷感恩列車啟動的經費。現在辦公室正在接洽信託相關事宜，也會會同會計師、律師協助。