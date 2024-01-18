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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內參民調第二開票卻墊底　柯文哲喊沒造假：支持者投票率低且要上班

▲▼柯文哲台北車隊掃街。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨柯文哲參選總統始終質疑各家民調自己墊底的正確性，並公布內參民調強調他在三腳督選戰中仍是第二，不過最終開票結果僅拿369萬多票、得票率26.46%落居第3。對此，柯文哲表示，他們發布的民調都有提供原始資料跟怎麼分析，所以不可能造假，但還是跟選舉結果有落差，很不幸的，因為他的支持者大多是年輕人、高學歷、中間選民，這批人投票率低，也有很多朋友告訴他們因為在禮拜六投票日還要上班。

柯文哲昨（17日）上傳了一部「給小草的一封信」影片，非常感謝支持者拚到最後一刻，如果大家民眾黨沒辦法在立法院成為關鍵力量，雖然結果有不如預期的地方，這是未來要努力的，但他們還是創造了台灣奇蹟，選舉費用絕對不到其他兩黨的4分之1，選舉費用太高，他認為是選舉敗壞的開始，那這次用很低的經費打完選戰，這是很大的成功。

另外，柯文哲說他也反省幾個問題，首先，疫情期間他發現台灣數位轉型太差，這次選舉很多媒體都說，台灣身為資通訊大國，投開票過程超落伍，這次有協助民眾黨到投開票所監票就知道，那也有監票人員說過程不夠嚴謹出現很多瑕疵，相關資料會送到各地選委會。

柯文哲說，還是謝謝所有選務人員，只是說選舉制度可以再改善，包括不在籍投票；網路投票應該做到，讓選舉更有效率，民眾黨在新會期一定會提出來，政府繼續守舊，只會造成人民不信任，最後對整個民主失去信心，投票其實是對民主制度的信任票。

針對內參民調，柯文哲說，他們發布的都有提供原始資料跟怎麼分析，所以不可能造假，禁得起考驗，但還是跟選舉結果有落差，首先是他支持者，是年輕人、高學歷、中間選民，這批人投票率本來就較低，民調出來，但他會不會去投票是問題，投票的計算恐怕還有更科學的方式。

柯文哲也指出，很多朋友告訴他們沒去投票是因為要上班，這也是台灣投票率很難超過75%的原因，因為社會還要運作，不可能大家都去投票，很不幸的，他們的支持者投票率比較低，再來就是比較不容易投票，因為他要上班。

柯文哲表示，封關民調後也發生很多事，像國家級警報、假冒鴻海創辦人郭台銘發信、對手操作棄保這都有影響，還有傳統媒體幾乎都不是他們的，如何突破傳統媒體的封鎖，這恐怕是他們要努力的。

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