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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「要朱立倫辭黨主席很無聊」　李艷秋：未來重頭戲在立法院

▲▼2024侯友宜選前之夜，盧秀燕、朱立倫、趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨侯友宜2024未成功取得總統大位，有聲音指黨主席朱立倫應為此負責下台。對此，資深媒體人李艷秋說，要朱立倫辭黨主席很無聊，未來重頭戲在立法院，不過雖然朱立倫不需要辭，但他該給支持者交代的，是為什麼當初堅持要藍白合？

李艷秋指出，朱立倫率領國民黨拿回國會最大黨，提名年輕戰將，不分區名單也漂亮，這樣竟然有人要逼宮？2022九合一國民黨大勝的時候，怎麼不見這些人給朱立倫喝采呢？且三腳督本來就不會贏，未來重頭戲在立法院。如果沒有輸掉立院，民進黨會公布高端合約？

李艷秋認為，朱立倫不需要辭，但他該給支持者交代的，是為什麼當初堅持要藍白合？兩個血型不同的黨根本不相容，容了必死。侯友宜説在藍白合過程中受夠羞辱，重話不敢説一句，結果蹉跎時間，如果到現在國民黨仍然忍氣吞聲，擔心立院民眾黨會倒向民進黨，讓韓國瑜選不上院長，那國民黨最好有心理準備，繼續被柯文哲玩弄在股掌間，那才會讓支持者看不起。

李艷秋表示，這次選舉，政黨輪替是目標，但是找回台灣的正直善良與是非，才是許多選民的期待。國民黨如果還有使命感，放下合縱連橫，不為誰喬位子，展現出與綠白不一樣的品德，做一個忠誠的反對黨，或可稍稍彌補對支持者的虧欠。

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