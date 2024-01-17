談退出新潮流原因　賴清德：更客觀推動國政、團結黨內

記者陳家祥／台北報導

民進黨17日舉行2024大選後首次中常會，針對「退流」一事，黨主席賴清德在會中表示，即日起離開新潮流政治次級團體，因為民主政治就是政黨政治，政黨內次級團體雖有其功能，但是為了更客觀推動國政，也團結黨內、領導黨，「所以我自即日起離開新潮流」。

▲2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德發表演說。（圖／記者李毓康攝）



賴清德致詞時說，首先，感謝中央黨部秘書長許立明率領的黨部同仁、地方黨部主委和同仁。在這場選舉當中戮力同心、全力投入，也克服種種困難，每一項選舉的事務都辦到最好，是這次勝選的關鍵之一，特別利用中常會感謝全體同仁。

接著賴清德說，也要感謝許立明秘書長，一年多前願意北上相助來擔任秘書長。在這個過程當中，中央黨部解決各種問題，這期間都是秘書長帶領大家，發揮領導統御的力量，克服種種險阻。

賴清德表示，秘書長現在完成階段性任務和工作，很不捨的要履行承諾，讓他暫時回歸山林，一方面感謝他、一方面祝福他，讓他休息一下，「但是國家需要他，隨時要準備再赴戰場，我們謝謝他」。

賴清德也感謝立院黨團總召柯建銘所率領的立法委員，不管是有投入這場選舉或是不分區的立委，但是大家也都發揮最大的戰力，協助全體候選人爭取最好的成績。

賴清德說，這一次要感謝全國民眾的支持，這次所得到的選舉補助款，每一票有30元，第一個按照中央黨部的要求，1/3繳回中央黨部；另一個1/3，我會捐給中央黨部做兩個用途，第一個用途會針對創黨及建黨黨員的生活照顧，第二部分使用用途，是給年輕的民進黨黨工，做為出國或國內進修使用的獎勵金、獎學金，這部分後續由黨中央規劃；第三個1/3會捐助公益使用，秉持以往，過去從國代、立委、市長的選舉補助款都是這樣。

最後，賴清德也提到，因為當選總統，自即日起離開新潮流政治次級團體，因為民主政治就是政黨政治，政黨內次級團體雖有其功能，但是為了更客觀推動國政，也團結黨內、領導黨，「所以我自即日起離開新潮流，特別利用這個機會跟大家做以上的報告」。