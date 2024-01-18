屏東縣政府補助長者假牙裝置開辦　籲符合資格縣民提出申請

▲屏東縣政府衛生局假牙補助已開辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府去(112)年假牙裝置一般戶長者，全縣長者受益人數逾1330人，縣民針對此補助計畫滿意度達99.53%，除經費由原編列2000萬提高至3000萬外，考量照顧偏鄉長者就醫免於奔波，113年結合牙醫師公會山地醫療巡迴點-衛生所/醫療站增設8站服務點，特約合作醫療院所達65間，以利偏鄉民眾就醫方便性。

衛生局表示，長者缺牙會讓進食變得困難，口腔咀嚼是消化系統的第一關，若牙齒、咬合不好，容易影響食物的消化及吸收，造成營養不良，影響到營養攝取及增加罹患慢性疾病的風險，呼籲有需要的長輩踴躍申請。

衛生局籲請符合資格的長輩於名額截止日前，攜帶「身分證、印章」至戶政事務所開立戶籍在籍證明,再到本縣特約牙科醫療院所接受牙醫師評估,審查通過者由衛生局發函通知審核結果，申請人持審核通過文件至合約牙科醫療院所完成假牙裝置。

特約牙醫院所可至屏東縣政府衛生局(ptshb.gov.tw)→便民服務→便民服務整合申辦平台→65歲以上長者裝置假牙補助申請→相關檔案→113年特約醫療院所查詢。網址: https://onestop.pthg.gov.tw/eservice/apply_mode_directions2?itemId=1395