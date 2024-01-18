藍委批賴清德退出新潮流「僅象徵意義」　推測為1事布局

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨總統當選人賴清德宣布退出黨內新潮流派系，引發各界熱議，國民黨立委李德維、立委當選人廖偉翔認為，賴清德這個舉動只有象徵意義，可能是在為連任開始布局。不過，賴清德表示，這是為了更客觀推動國政，也希望能夠團結黨內、領導黨。

▲賴清德宣布退出黨內新潮流派系。（資料照／記者李毓康攝）

新潮流辦公室17日發出新聞稿，表示基於對總統職位的尊重，總統當選人賴清德不再是新潮流成員。消息傳開之後掀起各界正反意見討論，新潮流辦公室總幹事段宜康強調，選前大家就開始談論這件事情，沒有誰主動的問題，只是覺得賴擔任總統，不再是新潮流成員，對國家比較好；資深媒體人黃揚明則批評，這只是在做表面工夫而已。

根據《聯合新聞網》報導，國民黨立委李德維認為，賴清德退出新潮流是宣傳手法，可能已經開始為連任布局；國民黨立委當選人廖偉翔則批評，退出新潮流「很賴清德」，僅有象徵意義，還不如把派系內的事情整肅乾淨。

而關於外界的各種評論，賴清德表示，因為當選總統，自即日起離開新潮流政治次級團體，因為民主政治就是政黨政治，政黨內次級團體雖有其功能，但是為了更客觀推動國政，也團結黨內、領導黨，「所以我自即日起離開新潮流」。