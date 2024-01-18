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社會 社會焦點 保障人權

KTV私刑原因曝！網上吵架以為對方要和好　少女天真赴約慘遭霸凌

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中某KTV發生私刑事件。圖為示意圖。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市近日網路流傳一段影片，2名女子在KTV包廂內對1名少女輪番拳打腳踢、逼迫下跪，造成少女有多處擦挫傷，多集中在頭、臉，行徑惡劣。轄區警方台中市第五警分局掌握相關訊息，影片傳開後5小時內就將2名涉案女子通知到案，偵訊時2人坦承打人，警方訊後依少年事件處理法、強制、傷害等罪嫌，將動手的陳姓女子及另一名高中女生移送偵辦。

據了解，挨打的少女是國中生，動手打人的刺青女則是高中輟學生，2人在網路上吵架，女高中生疑認為遭嗆沒面子，便將被害人約出見面，國中女學生涉世未深，以為是對方要和好，於答應前往唱歌，而且是單獨一人前往，豈料一到包廂內才發現對方人多勢眾，至少有3人在場，隨後就遭到其中兩人霸凌毆打。

據影片內容指出，本案發生在前天（16日），留著長髮的被害人無助地站在包廂內，女高中生逼問「要打幾下，妳自己不知道嗎」，被害人即自行猛搧巴掌10下，但女高生仍不滿稱「才10下？」，被害人馬上再補5下巴掌，不過女高中生突然暴怒「有這麼小力嗎，我打一次給妳看！」

此時一旁的短髮女子衝上去就賞了被害人一記重重的巴掌，女高中生罵了一句髒話，也上前抓住被害人頭髮，要求下跪道歉，並對著被害人拳打腳踢，還拿起桌上的塑膠水壺猛砸；隨後短髮女也補上一腳、丟水壺，丟完後重心不穩，跌得四腳朝天。

影片最後還註解，是由於被害人罵女高中生「破O」，所以才打她；影片並附上短髮女與女高中生LINE對話，稱「我還沒全力」、「直接抓頭髮，屌」、「有看到我後面怎麼打她嗎？我拿奶茶那個猛她頭上砸」、「雞O，我頭也流血，操雞O！」。

影片在網路流傳後，遭網路巡邏的警方發現，警方於5小時內即將涉案的陳女（短髮女，18歲，服務業）及女高中生通知到案。

警方查獲陳女時，她正獨自一人坐在超商內，警方上前通知已涉及相關案件，要求陳女到案說明，陳女態度冷靜，配合警方上警車；女高中生案後則跑到友人住處，警方在門外通知已涉案，她也同樣配合，而2人應訊時都坦承涉案。

本案造成被害人有臉部擦挫傷、頭部紅腫等傷勢，她對陳女、女高中生提告傷害罪；另因涉案的女高中生尚未成年，警方依少年事件處理法將她送辦，陳女部分，警詢後則依強制、傷害等罪嫌移送法辦。

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關鍵字：

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