鐵工偷吃人妻遭設局痛毆！「全裸關KTV包廂」滿身傷　還要賠40萬

▲鄭姓鐵工偷吃人妻，遭到綠帽夫設局痛毆，還需要賠40萬元。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

高雄市一名鄭姓鐵工與人妻小美（化名）發展出不倫關係，被小美的丈夫警告後，仍舊繼續約小美外出、發生性關係，結果慘遭小美的丈夫設局，不但被關在KTV包廂裡痛毆，最後還要賠償40萬元，得不償失。

根據判決書內容，鄭姓鐵工偷吃小美以後，經常給對方打電話，某次接聽電話的是小美丈夫，他也因此被警告「不要再騷擾」，豈料鄭男並沒有因此收手，仍舊時常與小美傳送鹹濕對話、外出發生性行為，並拍下親密的照片、影片。

小美的丈夫某次查看妻子手機，意外發現了2人露骨的對話，以及拍攝的性愛照片、影片，氣得夥同林姓友人、黃姓友人、林姓友人及郭姓友人等人，開了個社群軟體的假帳號、放上正妹的頭像，並邀約鄭男到某KTV唱歌，等到對方上當、踏入包廂以後，立即從廁所內衝出，動手暴力痛毆。

▲鄭姓鐵工被小美的丈夫警告不要再騷擾，仍舊屢次與小美外出、發生性行為，還拍下性愛影片。（示意圖／記者劉維榛攝）



小美的丈夫與朋友們不但使用麥克風、高腳椅痛毆鄭男，還拿出自帶的折疊刀、電擊棒及警棍等物毆打，事後更是逼迫鄭男脫下衣服、跪地道歉，並且拿出錄影設備拍攝。

鄭男報警以後，小美的丈夫等5人被捕，最後被依照傷害罪，分別判處3至5個月不等的有期徒刑，民事的部分則須連帶賠償50萬3,390元。

至於鄭男則因為偷吃小美，被小美的丈夫一狀告上法院、求償80萬元，橋頭地院也判鄭男須賠40萬元。鄭男對此不服，提起上訴，不過被高分院駁回，不得再上訴。