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台中KTV私刑原因曝！少女怒飆2字…被逼自摑下跪+水壺砸頭淋冰水

▲▼KTV包廂、唱歌、歡唱、唱KTV。（示意圖／記者許力方攝）

▲台中又傳KTV施暴案，一名未成年長髮少女在包廂內慘遭霸凌痛毆。（示意圖／記者許力方攝）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中又傳KTV施暴案，社群平台流傳一段影片，標題為「飛妹押人去KTV虐給乾哥看」，一名未成年的長髮少女在包廂內遭私刑施暴，對方起初先要求少女「自甩巴掌」，隨後2名女子還嫌她太小力，當場直接上前抓頭髮痛毆，行徑相當兇殘粗暴。畫面曝光後警方17日晚間已將涉案的2名女子查緝到案，初步了解，雙方先前在網路上互嗆，被害少女罵對方「破O」，因此慘遭霸凌。

影片中，長髮少女站在KTV包廂內，眼神相當無助，一旁還有人起鬨，喊著「幾下？幾下？」「開始打！」隨後少女就在對方的要求下自甩巴掌10下，打完後對方不滿意，開口問「10下而已餒？」少女因此接著「再補5下」，不料對方仍是不高興，反問「有那麼小力嗎？」「我打一次給你看好不好？」

接著一名短髮女就上前賞了少女一巴掌，隨後另名刺青「包手妹」再也按捺不住，高喊了聲「O你娘咧」，立即衝上前抓住少女頭髮，厲聲要求少女下跪道歉，並一邊怒飆髒話、一邊對著少女拳打腳踢，還拿起桌上的塑膠水壺往少女身上猛砸；而在旁觀戰的短髮女也加入戰局，一手拿著手機和行動電源、另一手抬起就朝著少女頭部K了一拳。

長髮少女被打得只能瑟縮在角落，雙手抱頭不敢吭聲。而短髮女打了一拳後不夠解氣，將手機和行動電源放在桌上，有樣學樣拿起另一個不鏽鋼水壺出招，朝著少女頭部猛K；不料先前隊友「包手妹」砸完水壺後留下滿地水，短髮妹一個發力過猛、重心不穩當場滑了一跤，腳上的夾腳拖瞬間高高懸起，糗樣全被拍下，還引起包廂內一陣爆笑。

針對施暴原因，「包手妹」一方還在影片中註解，「關於這個妹妹(遭打的長髮少女)，燒話，亂罵我們破O，還一直旋轉話術，加上推卸責任，所以就不小心被附身，然後打了她」；事後短髮女和包手妹對話還曝光，直呼「我還沒全力」、「直接抓頭髮，屌」、「有看到我後面怎麼打她嗎？我拿奶茶那個猛她頭上砸」、「雞O，我頭也流血，操雞O！」

誇張KTV施暴片曝光後，立即引起警方關注，並循線於17日晚間將動手施暴的2名女子查緝到案，初步了解，刺青「包手妹」尚未成年、而在包廂內糗摔的短髮女則已滿18歲，2人供稱係因少女在網路上對她們謾罵，心生不悅下才會將她約到包廂「處理」。警方呼籲，如遇有糾紛應循法律途徑解決，警方對於暴力或霸凌行為決不容許，2名動手女子訊後依法送辦。

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