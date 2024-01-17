爛醉辣妹搭計程車遭尾隨！醒來「人在摩鐵」旁邊有陌生男

▲小花與朋友到KTV狂歡到早上，沒想到搭車回家遭尾隨，人被帶到摩鐵性侵。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者柯振中／綜合報導

新北一名正妹小花（化名）先前與朋友到KTV狂歡，沒想到結束回家時，遭到不認識的阮姓男子尾隨，人被帶到汽車旅館性侵，清醒後才驚覺事情不對勁，嚇得報警提告。新北地院審理後判阮男4年有期徒刑、高院駁回了阮男的上訴，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花2021年2月間與朋友到北市某KTV狂歡，一路玩到大約早上6點，因為太過開心而喝得爛醉，朋友只好幫她叫計程車、請司機把人送到小花位在新北五股的住處。

豈料阮男看見小花上車，認為有機可乘，於是駕駛自己的轎車，一路尾隨計程車，抵達小花位在新北五股的住處。看見計程車司機停了下來，阮男立即謊稱「我是她朋友」，並將人帶回自己車上。

阮男將小花扛上車以後，立即駕車前往附近的汽車旅館，動手性侵得逞。由於小花喝得爛醉，過程中只有片段印象，依稀記得被帶到一個「紫紫紅紅的地方」，旁邊則有個陌生的男子，對方想跟她發生關係，她則開口喊「不要」，並告知目前正在生理期。後來小花感覺到遭到性侵，氣得不斷大罵「去死」、「你是誰」等話語，但因為喝得太醉，隨後又失去意識。

▲小花本來以為是遭到計程車司機性侵，後來看了行車紀錄器，才知道犯人不是司機。（示意圖／記者周亭瑋攝）



小花清醒以後，一度以為是遭到司機性侵，於是透過友人打電話到計程車公司，詢問「昨天是誰送我回來的」。司機聽到以後連忙否認，並且出示行車紀錄器自保，畫面中也確實拍下了將小花帶走的畫面。

對此，阮男則辯稱，原先以為小花是他的朋友，才會一路駕車尾隨，後來小花自行走到他的車上，也同意到汽車旅館休息，過程中精神清楚、正常，不但能正常聊天、對話，還主動詢問他是否想要發生關係，而他也理所當然答應了下來。

不過，新北地院監視器畫面，發現小花進入汽車旅館以後，需要人攙扶，且始終低頭、向前彎腰，步態十分不穩，且身體左右搖晃，事後離開汽車旅館，也需要倚靠在牆面，認定小花抵達汽車旅館時不勝酒力、意識不清，因此不採信阮男的說法。

新北地院審理後，依照乘機性交罪，判阮男4年有期徒刑。阮男對此不服，提起上訴，高院審理後予以駁回，全案仍可上訴。