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玉米便宜為何「烤的超貴」？　網曝3主因：改吃這款較實惠

一名網友日前在夜市買一隻烤玉米要價100元，讓他相當疑惑覺得明明玉米不是什麼昂貴的食材，但變成烤得之後，價格卻要那麼高。（示意圖／Pixabay）

▲原PO不解，為何烤的玉米這麼貴？（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名網友日前在網路上發文，指出他到夜市買烤玉米，秤重後價格竟高達100元。而這也讓他感到相當疑惑，認為玉米明明不是昂貴的食材，為何變成烤的價格就要那麼高，貼文一出立刻引起網友熱議。

一名網友在PTT八卦版以「烤玉米在貴三小」為題發文，表示他昨晚逛夜市時買了一支烤玉米，秤重過後居然要價100元。而當下他因為臉皮薄，又不好意思跟老闆說不要了，結果買回去吃之後相當難吃。

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這也讓他相當困惑，認為明明玉米不是什麼昂貴的食材，但變成烤得之後，價格卻要那麼高，直呼「烤玉米怎麼這麼貴啊，快跟便當差不多了」。

貼文一出立刻引起網友熱議，許多網友分析烤玉米的過程，認為價格貴是正常的「烤玉米的醬料成本高，而且密方不公開」、「技術活，烤要翻還要刷，還得上醬，做工複雜，自己真的很難複製」、「水電瓦斯那麼貴，一支賺你幾十塊而已」、「烤玉米有它的品種、要烤、要醬料、要時間，100元正常」、「生烤的是真的有那個價值，費工又有自己的調料和技術，想買還買不到」。

也有網友建議，如果想要便宜一點其實可以買水煮玉米「你可以吃水煮玉米，那個就很便宜了」、「相對烤，水煮超便宜」、「我都吃水煮的，自己撒鹽」。

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