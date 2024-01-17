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高中生炫耀「小草識別證」！家長憂邪教崇拜：根本未成年的黨證

民眾黨支持者。（圖／CTWANT攝）

▲民眾黨支持者。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

2024總統大選順利落幕，柯文哲拿369萬票居第三，不少年輕族群都挺柯。一名家長表示，選後高中小孩班上多名同學疑似拿到民眾黨的「小草識別證」，直言「柯文哲根本就是在毒害我們的國家幼苗」，這不是公民實踐課，只是邪教崇拜而已。

臉書粉專《農藝女孩看世界》發文表示，她家小孩今年16歲，在讀偏鄉高中，選後同學跟他炫耀拿到「小草識別證」，上面有大頭照跟姓名，就像一張學生證。同學說，大家一起去台北玩才拿到的。

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農藝女孩看世界說，班上數位同學都有，也都有去參加柯文哲的造勢晚會，「16歲的孩子沒有投票權，為何對於身為柯文哲的『民主小草』會有這麼高的榮譽感跟認同感？明明政黨不會進入高中校園，何以如此？」

農藝女孩看世界表示，「這些孩子之前參加了某些外配社團所舉辦的活動，可能就是揪孩子聚餐煮湯圓之類的「外配週」（所謂外配，其實還是以中配為大宗，印尼跟越南佔少數。）帶頭認同柯文哲的，往往都是中配的孩子。」而中配儘管支持藍，小孩會說，「我跟我爸媽不一樣，我是小草。」

家長表示，小孩同學拿到「小草識別證」。（圖／翻攝農藝女孩看世界臉書）

▲家長表示，小孩同學拿到「小草識別證」。（圖／翻攝農藝女孩看世界臉書）

農藝女孩看世界提到，活動中會說，「我們這代年輕人跟父母不一樣，藍的綠的那是老人家上一代在投的，現在有一個新的候選人，是只為我們年輕人著想的，跟藍綠完全不一樣的，我們可以去支持他。」

農藝女孩看世界稱，他們也不會跟小孩說是參加造勢，會讓他們揪同學去台北玩，「高中生完全沒有意識到自己在參與政治活動，他們平常接受資訊的來源，就是高中生最喜歡的網紅像是『愛莉莎莎』、『反骨男孩』等等，全部都是看youtube或抖音長大的孩子。」

農藝女孩看世界說，「支持柯文哲瞬間變成很潮的事，就像當年太陽花也有家長帶小孩去凱道參與，如今對他們而言，參與柯文哲的造勢活動就是一種『公民參與』，甚至還會說『藉由參與這個活動可以增加我們的領導力與實踐力』，拍照片巴不得寫進學習歷程裡。」

農藝女孩看世界指出，「16歲的孩子們是無辜的，他們相信自己在做對的事、新的事、 新的改變，可憐的是當他們的榮譽感、認同感，被戳破的那一天，他們會有多沮喪、多仇恨啊，這也是為什麼有這麼多小朋友深信柯文哲是被作票作掉的，無法接受柯文哲選票數目墊底的事實，更甚者還會說『4年後我們要幫阿北復仇』。」

農藝女孩看世界批，「柯文哲根本就是在毒害我們的國家幼苗。這才不是真正的『公民實踐課』，只是包裝成『社團活動』、『公民參與』的『邪教崇拜』而已，而偏鄉的中配社團就是邪教分部，為邪教發展校園基層組織，從鄉村包圍都市，從基層包圍中央，何等眼熟的話術。拜託大家注意到這件事，我對四年後，這些孩子有投票權後的情況，真的很害怕。」

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