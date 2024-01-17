澳門賽馬邁入歷史！「大虧逾97億」4月終止營運　上百匹跑馬失業



▲澳門賽馬公司不堪近百億台幣虧損，宣布今年4月起終止賽馬營運。（圖／擷取自Facebook／Macau Jockey Club 澳門賽馬會）



圖文／CTWANT



澳門賽馬不堪25億澳門元（約新台幣97.5億元）的鉅額虧損，宣布將於今年4月起結束營業，44年的競馬風光正式步入歷史，除了570名員工面臨遣散危機外，首當其衝的就是「失業賽馬」該何去何從。



據《香港01》報導，由於公司經營不善，加上賽馬娛樂熱度退燒，因此澳門賽馬公司決定向澳門政府終止經營權，經雙方協議同意於4月1日解除合約，賽馬也自該日起正式畫下休止符。

▲澳門賽馬公司將終止賽馬營運，預計會有上百匹馬失業。（圖／擷取自Facebook／Macau Jockey Club 澳門賽馬會）

對此，澳門賽馬公司15日舉行記者會說明，公司自1991年營運以來，累計虧損高達25億澳門元（約新台幣97.5億元），面臨債台高築的經營壓力，決定終止賽馬營運，後續也會對受影響的員工提供轉職等協助。

報導指出，賽馬場4月1日熄燈後，澳門賽馬公司所飼養的289隻馬匹，將在2025年3月31日前轉移至其他地方，而賽馬場地將歸還澳門政府。據悉，澳門賽馬公司有意將「失業賽馬」運送至大陸，繼續投入馬術產業。

事實上，亞洲今年颳起一股賽馬場關閉潮，賽馬娛樂不光是在澳門走下坡，就連新加坡也即將在今年（2024年）10月結束具有百年歷史的賽馬活動，僅剩香港還在苦撐，馬迷高齡化、多元博弈產業興盛，導致賽馬文化邁向凋零的命運，令人感到惋惜。

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