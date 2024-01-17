一堆人洗錯！洗草莓「先去蒂頭」恐吸農藥　正確3步驟曝光

▲草莓香甜多汁，富含豐富維生素C、鉀、葉酸等營養，但經常被檢驗出農藥殘留。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

冬天是台灣草莓盛產的季節，只是草莓的農藥問題也特別讓許多人擔心。食安專家《韋恩的食農生活》直言，草莓雖然嬌弱不好洗，但是其實只要聰明選擇、好好清洗，草莓依然可以吃得兼顧美味與安心，放心享受可愛的草莓。

韋恩在個人部落格中表示，草莓之所以農藥容易超標，其實與草莓天生的條件有關，即使跟其他莓果如藍莓相比，都算是鮮嫩皮薄而容易受細菌等病蟲害侵入的，草莓香又好吃，不僅人類愛吃，蟲、鳥、螺也都巴不得來一口。

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此外，草莓脆弱嬌嫩，所以在運輸時不耐碰撞，同時也是連續式作物，因此停藥期不易管理，且不耐貯放，一定要趁新鮮吃，所以難有充足時間讓系統性農藥完全衰退。

至於草莓怎麼洗？韋恩指出，草莓確實是不好洗的水果，表皮嬌嫩不能大力刷洗，而且表面具有凹凸不平的芝麻狀瘦果（這才是真正的果實部位），因此以下步驟是好好清洗草莓的最佳方法：

1.流水沖洗

不要先去掉蒂頭（綠色葉子的部位），先以整顆帶蒂頭的草莓在水龍頭下沖洗，以沖刷去除大部分的農藥。

2.浸泡

將帶著蒂頭的草莓置於盆中浸泡20-30分鐘，並讓水保持流動或是多換幾次水。

3.去除蒂頭

到最後要吃之前再去掉草莓的蒂頭，也避免吃下果柄。先去掉蒂頭會造成草莓在浸泡時吸收外面的農藥進去。這與洗青花菜時不要先切，是一樣的道理。

4.保持新鮮

記得草莓容易腐爛，所以吃多少、洗多少，常保新鮮。

5.選擇優質草莓

選擇有信譽的草莓如有履歷或是有機標章等認證的草莓，可以更放心，不容易會有農藥超標的情況。

6.不需要用添加劑

許多人因為太擔心草莓的農藥了，所以再清洗的時候加入各式各樣的添加劑，如鹽、小蘇打、醋、麵粉、清潔劑，其實那些都沒必要，不但未必可以洗得更乾淨，還可能讓某些農藥更不好洗、更容易殘留，或是帶來其它的風險。

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