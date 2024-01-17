印度大霧航班「延誤10小時」　乘客暴怒揍副機長　影片瘋傳



▲印度北部起大霧。圖為新德里。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT



近日印度北部起大霧，首都新德里也受干擾，數百架國內航班延誤，而許多民眾在社群上抱怨，更有一名男子因為航班延誤10多個小時，直接爆氣衝向前揍副機長，最後也遭到逮捕。



據《BBC》報導，一名男子14日搭印度靛藍航空（IndiGo）的班機，因為被告知要延誤10多個小時，當副機長在機上宣布此消息，男子衝上前揍人，最後被逮捕。印度航空監管機構要求航空公司，要提前預留足夠的時間，通知乘客取消航班，而航空公司則歸咎於新德里的大霧。

▲有旅客不滿飛機延誤竟揍機長。（圖／翻攝Ｘ）

社群上也有影片可見，乘客們坐在孟買機場的停機坪上吃東西，他們飛往新德里的航班，延誤數小時後改道。從14日開始，大霧籠罩新德里，數百架國內航班延誤，甘地國際機場是該國最忙的機場之一，也是靛藍航空跟印度航空的主要樞紐。

印度演員肖雷（Ranvir Shore）在X上發文稱，她搭靛藍航空航班延誤10幾個小時，他本來要回家跟兒子團聚，他會對靛藍航空提出控訴。女演員阿普特（Radhika Apte）也說，因為靛藍航空延誤，她跟朋友困在空橋幾個小時，沒有水喝也不能上廁所。



據了解，雖然新德里每年都會起大霧，但報導稱，飛機停飛導致停車位不足，以及因維護關閉跑道等因素，讓今年的甘地國際機場雪上加霜。而大霧可能在這幾天還會持續，而不只航班，火車也有延誤。

▲甘地國際機場濃霧。（圖／達志／美聯社）

Not going to lie - expected this to happen. Did not know it would happen so soon.



Context: a passenger punched an Indigo pilot because the flight was delayed.



And since there are no strong laws in India to prevent this, it will happen again. pic.twitter.com/P3bnTSGAGD — Ravi Handa (@ravihanda) January 15, 2024

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