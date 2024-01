印度大霧航班「延誤10小時」　乘客暴怒揍副機長　影片瘋傳

▲印度北部起大霧。圖為新德里。(圖/達志/美聯社)



圖文/CTWANT



近日印度北部起大霧,首都新德里也受干擾,數百架國內航班延誤,而許多民眾在社群上抱怨,更有一名男子因為航班延誤10多個小時,直接爆氣衝向前揍副機長,最後也遭到逮捕。



據《BBC》報導,一名男子14日搭印度靛藍航空(IndiGo)的班機,因為被告知要延誤10多個小時,當副機長在機上宣布此消息,男子衝上前揍人,最後被逮捕。印度航空監管機構要求航空公司,要提前預留足夠的時間,通知乘客取消航班,而航空公司則歸咎於新德里的大霧。

▲有旅客不滿飛機延誤竟揍機長。(圖/翻攝X)

社群上也有影片可見,乘客們坐在孟買機場的停機坪上吃東西,他們飛往新德里的航班,延誤數小時後改道。從14日開始,大霧籠罩新德里,數百架國內航班延誤,甘地國際機場是該國最忙的機場之一,也是靛藍航空跟印度航空的主要樞紐。

印度演員肖雷(Ranvir Shore)在X上發文稱,她搭靛藍航空航班延誤10幾個小時,他本來要回家跟兒子團聚,他會對靛藍航空提出控訴。女演員阿普特(Radhika Apte)也說,因為靛藍航空延誤,她跟朋友困在空橋幾個小時,沒有水喝也不能上廁所。



據了解,雖然新德里每年都會起大霧,但報導稱,飛機停飛導致停車位不足,以及因維護關閉跑道等因素,讓今年的甘地國際機場雪上加霜。而大霧可能在這幾天還會持續,而不只航班,火車也有延誤。

▲甘地國際機場濃霧。(圖/達志/美聯社)

Not going to lie - expected this to happen. Did not know it would happen so soon.



Context: a passenger punched an Indigo pilot because the flight was delayed.



And since there are no strong laws in India to prevent this, it will happen again. pic.twitter.com/P3bnTSGAGD