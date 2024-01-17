店員技能再+1！陸海底撈推「手作課程」狂吸客　網驚：超會搞副業

▲大陸海底撈吸客再放招，推出手作毛線體驗課程。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

吸客無極限！大陸海底撈繼將「髮廊搬進餐廳」推出洗頭服務後，位於杭州的門市近日又搞起藝術創作，顧客用完餐後可以在現場「DIY地毯」，提供飯後休閒娛樂活動，消息曝光後，引起網友驚訝直呼「以後餐飲只是副業了！」

綜合陸媒報導，海底撈位於杭州的一間門市近日推出手作課程，只要花費39元至99元人民幣（約新台幣172元至438元），就可現場體驗療癒的手作毛線，創作出屬於自己獨一無二的織品，若出示海底撈的用餐憑證，可以再享50％的優惠折扣。

▲海底撈的手作毛線體驗課程，不用餐也能玩，若有用餐則可享5折優惠。（圖／擷取自微博）

門市店員表示，手作毛線是近期才推出的活動，每天至少有10幾人參加，不過由於手作時間長達2小時，因此顧客就算現場排隊抽號碼牌，也無法保證一定能體驗到手作課程。

成功再掀話題，網友紛紛熱議，「海底撈自己開商場吧」、「海底撈以後就是獨棟商場，美甲，洗頭，打毛線，解鎖全職業！」「海底撈的業務範圍好寬」、「感覺海底撈比我先一步搞副業」、「哈哈海底撈還是厲害！前段時間科目三，現在又開始打毛線了很有經營頭腦呀」、「開個遊樂場吧邊玩邊等」、「沒點一技之長都去不了海底撈當服務員。」

不過也有人認為，還是用心經營餐飲比較實際，「多增加點菜品，提高菜單更新頻率吧，感覺每次去吃都是那幾道菜」、「海底撈你是做火鍋的，能不能好好研究研究湯底和食材」、「如果功夫花在餐點口味上，應該可以大加分。」

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