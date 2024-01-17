　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

店員技能再+1！陸海底撈推「手作課程」狂吸客　網驚：超會搞副業

大陸海底撈吸客再放招，推出手作毛線體驗課程。（圖／擷取自微博）

▲大陸海底撈吸客再放招，推出手作毛線體驗課程。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

吸客無極限！大陸海底撈繼將「髮廊搬進餐廳」推出洗頭服務後，位於杭州的門市近日又搞起藝術創作，顧客用完餐後可以在現場「DIY地毯」，提供飯後休閒娛樂活動，消息曝光後，引起網友驚訝直呼「以後餐飲只是副業了！」

綜合陸媒報導，海底撈位於杭州的一間門市近日推出手作課程，只要花費39元至99元人民幣（約新台幣172元至438元），就可現場體驗療癒的手作毛線，創作出屬於自己獨一無二的織品，若出示海底撈的用餐憑證，可以再享50％的優惠折扣。

大陸海底撈吸客再放招，推出手作毛線體驗課程。（圖／擷取自微博）

▲海底撈的手作毛線體驗課程，不用餐也能玩，若有用餐則可享5折優惠。（圖／擷取自微博）

門市店員表示，手作毛線是近期才推出的活動，每天至少有10幾人參加，不過由於手作時間長達2小時，因此顧客就算現場排隊抽號碼牌，也無法保證一定能體驗到手作課程。

成功再掀話題，網友紛紛熱議，「海底撈自己開商場吧」、「海底撈以後就是獨棟商場，美甲，洗頭，打毛線，解鎖全職業！」「海底撈的業務範圍好寬」、「感覺海底撈比我先一步搞副業」、「哈哈海底撈還是厲害！前段時間科目三，現在又開始打毛線了很有經營頭腦呀」、「開個遊樂場吧邊玩邊等」、「沒點一技之長都去不了海底撈當服務員。」

不過也有人認為，還是用心經營餐飲比較實際，「多增加點菜品，提高菜單更新頻率吧，感覺每次去吃都是那幾道菜」、「海底撈你是做火鍋的，能不能好好研究研究湯底和食材」、「如果功夫花在餐點口味上，應該可以大加分。」

延伸閱讀
洗草莓「先去蒂頭」母湯　3正確清洗步驟曝光
女兒遠嫁…老父坐車1200公里探望「慘遭冷落1周」　結局超悲傷
新國會3黨不過半最極端進展　謝震武揭「恐重選立委」：大家一起死

ET快訊
他「連任10屆立委」從未落選！　新國會平均年齡不到53歲
長瀨昆妮「見面會穿超辣」！超巨頭燈被拍　網驚：要掉下來了
賴清德1.6億補助款用途曝光！　將分三等份使用
快訊／民進黨秘書長許立明請辭獲准
接單破千！　台灣LEXUS LBX入門休旅開賣
總統敗選！　朱立倫「一肩扛下」：忍辱負重到任期結束
韓偶像逃兵！診間裝智障還騙過醫生　身分遭搜出
快訊／選後作票傳聞不斷　中選會開告了
淡水老街鐵蛋店「雇用童工」從早做到晚　民眾看不下去檢舉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

街頭殺路人！2名20多歲男「同時執行死刑」　陸法院批：罪行嚴重

店員技能再+1！陸海底撈推「手作課程」狂吸客　網驚：超會搞副業

中外媒體高度關注兩岸時局與武統！　大選後..國台辦發布會擠爆　

地勤背對蹲下撿文件…下秒遭「飛機巨輪輾壓」慘死！公司判賠354萬

圓明園小天鵝「腳蹼潰爛」！恐終身殘疾　遊客為拍照驅趕所致

江西文旅請「小馬雲」拍宣傳影片！網友一面倒罵翻：故意騙點閱

2024年博鰲亞洲論壇3／26舉行　台灣企業家預計出席

「兩岸政治分歧問題尚未解決」　國台辦：受「台獨」思想毒害

千萬網紅深夜素顏直播！淚控遭「前婆婆暴打」　兒子嚇傻喊媽媽

陸2023房地產開發投資金額下降9.6％　商品房待售面積增加19％

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

嫌擄走1女逃往礁溪對警開3槍　與警駁火「中2槍」送醫搶救中

驚悚畫面！女騎士闖紅燈被撞飛,　騰空翻轉撞翻對向2騎士慘死

喵弄掉坐墊意外蓋到奴才臉　她傻眼：還以為要被暗殺...

街頭殺路人！2名20多歲男「同時執行死刑」　陸法院批：罪行嚴重

店員技能再+1！陸海底撈推「手作課程」狂吸客　網驚：超會搞副業

中外媒體高度關注兩岸時局與武統！　大選後..國台辦發布會擠爆　

地勤背對蹲下撿文件…下秒遭「飛機巨輪輾壓」慘死！公司判賠354萬

圓明園小天鵝「腳蹼潰爛」！恐終身殘疾　遊客為拍照驅趕所致

江西文旅請「小馬雲」拍宣傳影片！網友一面倒罵翻：故意騙點閱

2024年博鰲亞洲論壇3／26舉行　台灣企業家預計出席

「兩岸政治分歧問題尚未解決」　國台辦：受「台獨」思想毒害

千萬網紅深夜素顏直播！淚控遭「前婆婆暴打」　兒子嚇傻喊媽媽

陸2023房地產開發投資金額下降9.6％　商品房待售面積增加19％

WOTD點獎錄／香港格鬥全能好手鍾沛榮再度來台 誓言奪回勝利

2024台南車展1／26盛大登場　黃偉哲揪民眾一同來賞車

街頭殺路人！2名20多歲男「同時執行死刑」　陸法院批：罪行嚴重

員工薪水5.7萬弄丟！坪林清潔隊員拾獲送警所　餐廳老闆超感激

築間推動ESG「惜食捐助」年捐4200Kg肉品　愛心餐盒助獨居長者

不要再買鳳梨酥　妹子推「台灣3伴手禮」塞爆行李箱：有心意又特別

尚好「A」統一麵包讓您食在安心！13款麵包榮獲國際A.A.無添加驗證

「裸睡」讓性生活更美好！　最新調查曝：還能睡更飽

應對北韓飛彈威脅！美日韓舉行聯合軍演　美軍出動卡爾文森號航母

獨／天王辣妻直播火了！日皇家品牌保養品試水溫　櫻花妹驚消費力

演昏倒測試白柴忠誠度　牠無情秒色色奴才傻眼

大陸熱門新聞

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

網紅名醫猝死享年46歲！同事曝死因：可能和感冒有關

小三是公司正妹同事…國企主管趁老婆懷孕出軌

網路談戀愛被分手還遭騙錢！哥一聽金額傻眼

地勤背對蹲下撿文件…下秒遭飛機輾壓當場死亡！

車商爆「女模情慾DEMO片」外流　陸業者報案喊冤

女兒遠嫁！老爸坐車1200公里探望「慘遭冷落」

包機送癌末媽回大陸老家！兒：在台灣都在等死

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

陸「鋼琴」銷量雪崩式下跌 二手業者：入不敷出工廠倒一大半

千萬網紅深夜直播！淚控遭「前婆婆暴打」

菲總統賀賴清德當選　被陸嗆：多讀讀書

分析/諾魯今賀電、明斷電外交警訊？

四川現人類感染H5N6！59歲女情況嚴重曾到活禽市場

更多熱門

相關新聞

航班「延誤10小時」乘客怒揍機長

航班「延誤10小時」乘客怒揍機長

近日印度北部起大霧，首都新德里也受干擾，數百架國內航班延誤，而許多民眾在社群上抱怨，更有一名男子因為航班延誤10多個小時，直接爆氣衝向前揍副機長，最後也遭到逮捕。

澳門賽馬4月起終止上百匹馬失業

澳門賽馬4月起終止上百匹馬失業

洗草莓「先去蒂頭」恐吸農藥　正確3步驟曝光

洗草莓「先去蒂頭」恐吸農藥　正確3步驟曝光

高中生炫耀「小草識別證」！家長憂邪教崇拜

高中生炫耀「小草識別證」！家長憂邪教崇拜

海底撈新增「簇絨槍DIY地毯」服務！最貴438元

海底撈新增「簇絨槍DIY地毯」服務！最貴438元

關鍵字：

海底撈周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

快訊／國3清晨事故　全線封閉

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

0度線壓境！「霸王級寒流」再現？彭啟明：低溫很有感

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！

婚前簽「1周啪4次」性愛條款！小班1年半被榨乾

徐巧芯PO文「進口蛋恐致癌」！遭警移送結果曝

即／高雄姊妹機車雙載遭撞飛　27歲妹當場死亡

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

快訊／立法院長選舉「韓昌配」？　黃國昌表態了

IU4月「首度攻上小巨蛋」連唱兩天

同志男神宮澤冰魚「同居1年搞大女星肚子」！

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面