籲國民黨改革要偏向社會主義　趙少康：才能吸引年輕人、弱勢群眾

▲2024國民黨副總統候選人趙少康。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜敗選，黨內部分人要求主席朱立倫請辭負責。對此，中廣前董事長趙少康今（17日）表示，朱立倫必須整合或改革國民黨內部，然現在主戰場是立法院，立法院先整合比較重要。趙也說，國民黨一定要有理想性，「而且我認為要往社會主義稍微偏一點」，才能吸引廣大群眾、弱勢群眾、年輕選民。

「侯康配」以467萬1021票敗給民進黨籍對手「賴蕭配」的558萬6019票，國民黨前發言人蕭敬嚴、孫文學校總校長張亞中要求朱立倫要未大選失敗請辭負責。對於朱立倫被逼宮，趙少康17日說，團結很重要，現在看起來立法院才是主戰場，立法院先整合比較重要。

趙少康說，朱立倫必須整合或改革國民黨內部，2020年總統大選，時任候選人韓國瑜得票數約552萬票，候選人宋楚瑜則約60萬票，加起來共約612萬票，就算有些人過世，應還有570多萬票，如果這樣投下來此次就當選，而這就表示有些核心票也跑了。

趙少康指出原因在年輕票，他說，國民黨一定要有理想性，要帶領國家往哪走？要給年輕人什麼希望？不能講空話，一個政黨沒有理想性，無法吸引年輕人，「而且我認為要往社會主義稍微偏一點」，民進黨現在是言左行右，都是資本主義，都沒有真正的往稍微社會主義偏一點，國民黨稍微往社會主義偏一點，才能吸引廣大群眾、弱勢群眾、年輕選民。