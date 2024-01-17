總統敗選遭逼宮！　朱立倫「一肩扛下」：忍辱負重到任期結束

▲朱立倫於中常會致詞。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨在這次總統大選敗選後，今（17）日召開中常會，黨主席朱立倫致詞時強調，對於難得贏來的國民黨團結，禁不起再次對立，國民黨必須不斷改革，年輕化的腳步不能停止，「我會繼續忍辱負重，改革、培育更多人才，我會堅定奮戰到任期結束」。

朱立倫提到，感謝所有在各地支持國民黨的同志，這次的辛苦，非常感謝、感動感動機、非常感激，對於沒支持我們的朋友會自我鞭策、反省，希望透過不斷努力，能夠重新找回更多朋友，讓他們做更好、改革更多，同心來繼續努力向前，「改革已見曙光、團結已見凝聚」，所有同志我們休灰了志氣、莫散了團體，革命尚未成功，同志仍需努力。

朱立倫指出，這次擔任黨主席這段時間，是從政20幾年來艱難、最辛苦任務，沒有光鮮亮麗、沒有吃香喝辣，每天都是耗損，負載、承擔、付出，「我可以一走了之、毫無眷戀」，但聽到有更大的聲音，要求他要堅定的流下來、扛下來，不可以一走了之、親痛仇快，這段期間跟夥伴一起努力，贏回地方選舉，重新贏回國會最大黨，但是總統大選沒達成任務，感到抱歉，必須深切反省，絕對不逃避責任，不針對個人，也不會迴避個人。

另外，朱立倫也說，2/1開始，就有新國會重大挑戰，必須全力以赴，選後面對民進黨的清算已即反撲，更要嚴正以待，對於難得迎來國民黨的團結，經不起再次對立，國民黨要改革，大步邁前，年輕化的腳步不但不能停止，要走更快，所有建言、批評都接受，責難也會一肩扛下，「我會繼續忍辱負重，改革、培育更多人才，我會堅定奮戰到任期結束」。

朱立倫說，這不是一個容易的決定，但為了國民黨、中華民國，要繼續奮戰下去，改革曙光已經重現，團結已經凝聚，不要休灰了志氣、莫散了團體，一起捲起袖子，即刻反省，即刻做事情、勇敢改革再出發。

此外，朱立倫說，週五開始，國民黨將在各縣市，包括侯友宜等立委參選人到各縣市進行感恩茶會，同時聽取基層意見，作為改革依據，並彙整起來成為完整報告，面對新國會挑戰，會跟韓國瑜與立委會有最密切聯繫，下週一10點會舉行立委當選談話會，會凝聚共識，一起面對所有挑戰。

