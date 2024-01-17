全成基金會圍爐與社區獨老共迎年　布袋戲歡樂重溫戲棚熱鬧時光

▲ 寒冬送暖歲末圍爐熱鬧舉行，「神龍掌中藝術團」謝神同時娛樂現場老人，重溫舊時廟會情景。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

全成基金會昨（16）日於南屯區田心福德廟廣場席開29桌，邀請社區獨老、長照需求家庭及銀髮志工一起圍爐互拜早年，並在布袋戲助興以及大跳K-pop舞在網路爆紅的春社老網美賀歲熱舞下、重溫戲棚下呷澎派熱鬧時光。

全成基金會董事長聶表示，寒冬送暖歲末圍爐已連續辦理18年，疫情過後，如今社區已逐漸恢復日常生活型態，封閉已久的互動界線也逐步卸防，在多名長者殷切詢問何時要再辦桌吃年菜的期盼下，終於熱鬧舉行。恰逢承穎科技工程公司張先生委託「神龍掌中藝術團」出演俠義英雄傳於活動會場答謝福德正神的庇佑，在社會企業責任的感昭下，特別配合圍爐活動舉行，謝神同時娛樂現場老人，重溫舊時廟會情景。

獨居的陳奶奶說，現在人吃宴席都是看歌舞表演，布袋戲只有廟會謝神才有，想看也要有機會，能好好坐下來看布袋戲已是多年的事了。林爺爺也開心表示，熱鬧啦，吃澎湃兼看戲，結束還有伴手禮帶回家，很感恩。

全成基金會表示，有幸承接台中市政府委託辦理弱勢老人需求評估及獨居老人關懷訪視問安服務，擴大對社區老人的日常生活訪問關注，全成董事長聶玉美邀請來自烏日、大肚、龍井、沙鹿、南屯等區域的老人及長照需求家庭一起圍爐共享年節溫情，在社會局廖靜芝局長及春社網美阿嬤們的賀年熱舞下，與掌中布袋戲的出演，為老人重溫戲棚下的熱鬧圍爐情。

▲ 寒冬送暖歲末圍爐熱鬧舉行，「神龍掌中藝術團」謝神同時娛樂現場老人，重溫舊時廟會情景。（圖／記者游瓊華翻攝）