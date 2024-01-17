只喝1杯燒酒雞湯酒測就超標　長髮爆乳妹嬌喊「可以不要嗎」

記者鄧木卿／台中報導

台中市28歲張姓女子日前晚間載著男性友人要去KTV續攤，結果未開方向燈就從外側道橫切到內側道，被後方巡邏員警發現攔下，張女心想只喝一杯燒酒雞湯，應該沒事，不料酒測竟是0.28MG/L，張女撒嬌求情，「可以不要嗎？」、「可以再測一次嗎？」一旁男性友人也幫腔拒測、驗尿，警方仍秉公執法，依法送辦。

▲張姓女子聲稱只喝一杯燒酒雞湯，但酒測超標，急著喊「可以不要嗎」。（圖／民眾提供）



台中市警察局第四分局大墩派出所警員葉柏逸，日前深夜巡經文心路一段與大墩四街口，發現一輛自小客車未打方向燈，直接從外側車道橫切入內側車道，葉員見狀隨即攔查，張女一搖下車窗，車內飄出濃厚酒味，張女辯稱是車內友人喝酒，她只是代駕。

▲張姓女子酒測值0.28MG/L，明顯超標，全案仍依公共危險罪嫌移送法辦。（圖／民眾提供）

張女表示，原本和友人在家小酌，擔心音量太大影響鄰居，臨時決定去KTV續攤，她心想沒有喝酒，只喝一杯燒酒雞湯，但仍擔心酒測超標，於是使出哀兵政策，不斷盧員警放她一馬，不然只開無照駕駛即可，最後見警不為所動，只好乖乖配合酒測，酒測值0.28MG/L。

心慌的張女淚眼汪汪央求員警再測一次，旁邊友人幫腔，「只喝一杯燒酒雞怎會超標？提出拒測和驗尿，令員警啼笑皆非，全案仍依公共危險罪嫌移送法辦。

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