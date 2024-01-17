「台中1美食」一堆妹子超愛吃　全場吵翻：盤子疊出來的

▲原PO不解直呼，「台中燒肉為什麼這麼有名？」（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

說到台中必吃美食，許多人都是衝著吃燒肉而來！不過有網友直言，「屋馬除了海鮮粥，茶六沒記憶點」，認為價格貴與食材沒想像中優質，因此好奇為何大家都喜歡去台中吃燒肉？文章引發熱議，網友笑回，「你沒發覺都是妹子在宣傳嗎」；但也有內行認真推「俺達真的讚，想再訪」。

一名網友在PTT表示，常聽很多人都說「到台中必吃燒肉」，但實際朝聖嗑肉後，反而不對原PO的胃，「屋馬除了海鮮粥，茶六沒記憶點，費用也不便宜，食材滿差的！」對此，原PO困惑吃貨達人們，「台中燒肉為什麼這麼有名？」

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底下引來網友熱議，「你沒發覺都是妹子在宣傳嗎」、「對阿，什麼時候開始的」、「盤子堆疊出來的」、「盤子疊出來的，台中就是土豪霸氣，燒肉和火鍋就是一點技術都不用，但就狂打食材多好，那不就是用錢堆出來的嗎」、「吃裝潢的，台北一堆屌打」、「我寧願吃海底撈」、「妹子宣傳都吃免費的，才能吸引盤子光顧啊」、「台女經濟學：IG跟風、男生負責訂位、付錢」。

有內行評點，「老井才是正解台中發大財的啦」、「屋馬吃過一次就知道過譽」、「俺達の肉屋好吃，但是真的貴」、「屋馬不推，茶六我覺得還可以」、「俺達真的讚，想再訪」、「台中燒肉御三家：俺達、締藏、脂板前！預算沒4K的窮鬼別來吃」、「俺達的確內行」。