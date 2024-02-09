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10年都靈驗！初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

大年初一「迎財神」、「求喜神」，不用搶頭香也能旺整年。（圖／報系資料照）

▲大年初一「迎財神」、「求喜神」，不用搶頭香也能旺整年。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

每年農曆除夕晚上11點，也就是農曆大年初一的子時，廟門一打開，眾人蜂擁去「搶頭香」，認為這樣可以保障新的一年整年運勢昌旺、事事順利。名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，在大年初一祈願的確效果特別好，可以說是一年就等這一天！不過，並不需要去廟裡搶頭香，只要「迎財神」、「求喜神」，就能讓新的一年財運亨通或姻緣浮現。楊登嵙透露，他自己10年前開始親身實做，果真非常靈驗，馬上就接到幾10萬塊的case，且那一整年都很旺，因此此後每年都這樣做。

楊登嵙說，「頭香」可不是大年初一廟門一打開，大家衝去搶插那柱香，只顧著去插第一，沒許願到什麼願，甚至還跌倒受傷，那不是倒霉在先了？他也說明，明（10）日農曆大年初一迎財神、求喜神方式如下：

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「迎財神」（求事業、財帛、學業、健康）

除夕晚上23點~大年初一凌晨1點大年初一早上3~5點，以當時住處（不論住家或外宿）為中心點出發，一直朝南方走，在路上找一家自己覺得不錯的「陽廟」（供奉觀士音菩薩、關聖帝君、財神爺、媽祖娘娘、福德正神……等）進去祭拜，向神明稟告個人資料，並向祂們祈求今年鴻圖大展、財運滾滾、事業順利或身體健康等。信奉天主教、基督教者，則是找南方的教堂禮拜一樣有效果。

必須注意的是，這趟迎財神務必要是大年初一當天第一次出門，出門時，心裡要想著今天非常快樂，要去迎接財神來家中，「拜完就回家，中途千萬別去別的地方」，回家途中，心想財神跟著自己回家；回到家中後，心想財神已至家中、已上神案，然後將大門關上。

若南方沒有自己覺得不錯的廟宇，則可找東北方的廟宇祈求。絕對不能找「陰廟」（供奉百姓公、萬善爺等）。

「求喜神」（求姻緣、感情）

若想求姻緣，可在大年初一凌晨1~3點早上9~11點從住的家裡或飯店出發，往東北方找一家自己覺得不錯的陽廟，以上述同樣的方式向廟裡的神明祈求姻緣浮現，求得良緣。

東北方沒有自己覺得不錯的「陽廟」，可往西南方的「陽廟」祈求。

值得注意的是，求事業財帛或求姻緣感情，只能兩者選擇一種。

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