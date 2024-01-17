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社會 社會焦點 保障人權

北市17位警監調整！新任大同分局長、保大大隊長「夫妻檔」同框

▲▼北市警局在17日舉行分局長交接佈達典禮。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市警局在17日舉行分局長交接佈達典禮。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局17日上午9時許舉行北市分局長交接佈達典禮，市長蔣萬安、台北市警局長張榮興全程參與，蔣萬安並期許新任分局長能夠繼續維護北市治安。

值得關注的是，新任大同分局分局長涂國卿與新任北市保大大隊長張玲堅，為警察大學第62期行政系同學，2人在1993年進入警大行政系當同班同學，大學2年級交往進而結婚。

▲▼北市大同分局長涂國卿與新任大隊長張玲堅為大學班對。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市大同分局長涂國卿與新任大隊長張玲堅為大學班對。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼北市大同分局長涂國卿與新任大隊長張玲堅為大學班對。（圖／記者邱中岳翻攝）

新任保大大隊長張玲堅是警大62期第一名畢業，2人畢業後結婚，育有2子，2子相當優秀，都是建國中學畢業、考上台灣大學。

北市警局警監調動名單：

原任台南市政府警察局督察長周煥興調任北市警局副局長
原任南投縣政府警察局局長黃勝源調任北市警局主任秘書
原任台東縣警察局局長陳錦坤調任北市警局督察長
大同分局分局長由原任內湖分局分局長涂國卿接任
內湖分局分局長由原任新北市政府警察局訓練科科長蕭惠珠接任
大安分局分局長由原任士林分局分局長黃水願接任
士林分局分局長由原任南港分局分局長王炳睿接任
南港分局分局長由原任北市警局公共關係室主任張耀仁接任
北投分局分局長由原任文山第二分局分局長陳瑞基接任
文山第二分局分局長由原任高雄市政府警察局鹽埕分局分局長李紹榆接任
保安警察大隊大隊長由原任北市警局秘書室主任張玲堅接任
原任北市警局主任秘書張淑芳調任桃園市政府警察局副局長
原任北市警局警政監吳進宗調任內政部警政署保安警察第七總隊主任秘書
原任大安分局分局長王寶章陞任內政部警政署警監督察
原任大同分局分局長吳在堂陞任該局警政監
原任北投分局分局長沈明義調任新北市政府警察局金山分局分局長
原任保安警察大隊大隊長陳建龍調任新北市政府警察局瑞芳分局分局長

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