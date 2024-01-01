墾丁15人大亂鬥釀追逐自撞1死　恆春警跨年夜執行威力大掃蕩

▲恆春警分局長黃文智帶隊威力掃蕩 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁地區於31日凌晨發生2幫遊客互看不順眼引發15人鬥毆，導致追逐釀一死事件，確保旅遊安全，恆春警分局31晚間擴大實施威力掃蕩 由分局長黃文智帶隊執行，查獲黃姓男子酒後駕車案，訊後依公共危險罪嫌送辦。

屏東縣政府根據台北天文館公布「2024年元旦曙光地圖」，全台最早平地日出在鵝鑾鼻燈塔的6時34分，為迎接新年第一道曙光，於墾丁龍磐公園辦理「屏安曙光」活動，以「追光造夢」為主題，邀請民眾來為新的一年製造夢想、實踐夢想。吸引不少民眾參與。

加上31日凌晨發生鬥毆追逐釀1死意外事件，恆春警分局於31日晚間特別實施擴大臨檢威力掃蕩勤務，由分局長黃文智親自帶班，率刑大副大隊長林紅忠、偵查隊長段榮金及各單位支援警力，針對轄區易發生暴力事件處所實施威力掃蕩，逐一盤查相關人員，宣導業者防制聚眾鬥毆事件發生，並結合墾丁大街跨年晚會安全維護，淨化轄區治安，給民眾一個平安的跨年活動。

警方於今(1)日凌晨3點在恆春鎮恆南路段，攔下25歲黃姓男子騎乘機車滿身酒味，經酒測超檢；他供說，與友人吃飯飲酒後懶得叫計程車，凌晨不會有警察實施攔檢酒測，存在僥倖心理騎機車返家，不料被抓個正著。