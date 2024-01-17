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全台有雨時間曝　「緩進式寒潮」接力連凍5天恐跌破6℃

（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

▲吳德榮說，最新歐洲模式模擬下周三20時850百帕圖（上圖左）顯示，平地最低氣溫可降至6度以下；美國模式同時的模擬則降得更低（上圖右）。

記者陳俊宏／台北報導

周六全台有雨！氣象專家吳德榮提醒，周日「緩進式寒潮（流）」逐漸南下，下周二至下周四晨氣溫降至最低，最新歐洲模式模擬的平地最低氣溫可降至6度以下，美國模式的模擬則降得更低，應持續觀察。

中央氣象署預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風減弱，僅東半部、恆春半島有局部短暫雨，西半部皆為晴到多雲的天氣；各地氣溫回升，預測西半度高溫普遍為24至27度，東半部約23、24度。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

林定宜說，周四天氣和今差不多，僅東半部、恆春半島有局部短暫雨；周五鋒面接近，水氣增多，除東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，北部也將轉為有局部短暫雨；周六鋒面通過及東北季風增強，水氣最多，中部以北及東半部有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

林定宜提醒，周日、下周一寒流南下，下周二寒流影響，預估下周二晚間至下周三清晨為最冷時候，中部以北及東北部低溫普遍為6到8度，其他地區8到10度；期間北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新各國模式模擬顯示，周六鋒面影響，天氣轉變；周日起鋒後的「緩進式寒潮（流）」逐漸南下，周日、下周一氣溫逐日下降，下周二至下周四晨氣溫降至最低，並觸及寒流定義（台北觀測站≦10度）。

吳德榮提醒，最新歐洲（ECMWF）模式模擬的平地最低氣溫可降至6度以下，美國（GFS）模式的模擬則降得更低；此波寒流高山的降雪機率高，且雪線的高度很低（北部約在1000米），但因各國模式仍不一致，且持續調整中，應繼續觀察最新模擬。

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