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新北公車服務大躍進　每日運量衝回82萬人次

▲新北公車服務大躍進 每日運量衝回82萬人次。（圖／新北市交通局提供）

▲新北公車服務品質大躍進，每日運量已衝回82萬人次，揮別疫情陰霾。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市積極推動大眾運輸，全市公車路線達362條路線並提供公車免費WiFi、智慧型站牌候車亭、手機預約下車以及全國首創「自己的公車自己創」的跳蛙公車app等智慧科技服務，並不定時派出秘密客隨車稽查，同時持續補助公車業者汰換電動公車，使新北公車服務品質大躍進，每日運量已衝回82萬人次，揮別疫情陰霾。

新北市長侯友宜今（16日）在道安會報頒獎表揚新北112年第1期新北市公車服務品質評鑑優等的公車業者，分別是大都會客運、臺北客運、三重客運、首都客運、大南汽車等5家客運公司，其中臺北客運、首都客運更是連續15年獲得優等。

交通局長鍾鳴時表示，新北市公車以路線更密集與多樣化、提供更優質服務為主要努力方向；除了市區公車路線之外，更結合高快速道路推出快速公車，以及首創的跳蛙公車app，讓民眾「自己的公車自己創」，迄今開創62條跳蛙公車路線，全國最多。為提供乘客最即時的公車動態資訊，全市目前計建置了2800個智慧型站牌、1563座侯車亭，同時持續補助公車業者汰換電動公車，迄今全市計有234輛電動公車營運服務，繼續朝2030年市區公車全面電動化邁進。

另外，基北北桃1200都會通定期票在2023年7月開通，民眾只要購買基北北桃1200都會通定期票就可一票暢搭基北北桃境內市區公車、國道/公路客運、臺北捷運、新北捷運（含輕軌）、桃園捷運、臺鐵及YouBike公共自行車（雙北市前30分鐘免費；桃園市前60分鐘免費）等公共運輸服務；公車業者並加強駕駛員安全教育，推動並落實指差安全駕駛訓練，在市府和公車業者共同合作努力下，也讓公車每日運量重新站上82萬人次。

侯友宜表示，交通局將持續督導公車業者做好服務品質，以提供安全效率的公共運輸服務，也特別提醒近期全世界新冠病毒、流感及其他呼吸道疾病感染率有上升趨勢，且農曆春節連假將至，建議民眾搭乘公共運輸時配戴口罩保護自己及他人，過個健康快樂的新年。

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