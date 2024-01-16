表揚新北公車優等業者　侯友宜盼持續建構友善人本交通

▲新北巿府團隊齊心打造人本交通環境。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（16日）召開道安會報，由市長侯友宜主持並頒發2023年第1期新北市公車服務品質評鑑優等獎，侯友宜期勉公車業者持續精進服務品質，市府也將持續補助公車業者汰換電動公車，期盼在雙方通力合作下，提供市民更安全、有效率的公共運輸，打造友善人本交通。

2023年第1期新北市公車服務品質評鑑結果今天出爐，由大都會客運、臺北客運、三重客運、首都客運、大南汽車5家客運公司獲得優等。侯友宜頒獎表揚時表示，新北市轄下計有362條公車路線，以提供更優質、多元服務及密集路網為努力目標，尤其在「TPASS基北北桃1200都會通」定期票上路後，市區公車使用率更高，市府透過公車服務品質評鑑，督導業者精進服務品質、強化內部管理，感謝5家客運業者提供民眾優質服務，也鼓勵民眾多加利用大眾運輸系統，減少私人運具降低空氣汙染排放。

交通局表示，為提供乘客最即時的公車動態資訊，新北市轄目前建置2800個智慧型站牌、1563座候車亭，同時持續補助公車業者汰換電動公車，迄今全市計有234輛電動公車營運服務，市府團隊會繼續朝2030年市區公車全面電動化邁進。

新北市2023年1至10月交通事故30日內死亡人數為219人，較111年同期減少16.1%（42人）；2023年1至10月六都30日死亡交通事故數據中，每十萬人次死亡人數、受傷人數及事故件數皆為六都排名次低，侯市長感謝道安團隊的努力。他也指出，今年1月8日於汐止區大同路一段發生A3交通事故，市府團隊依「新北市交通敏感地區緊急應變計畫」統籌調度行政資源、強化各單位訊息傳遞、通報、應變處理，僅花11分鐘就完成事故排除，較5年前在同區域地點，更有效率的排除事故，顯示交通順暢應變小組的應變計畫，尤其針對交通敏感地區，已達到一定的做法跟成效。侯市長也特別感謝警察同仁讓該地區交通在短時間內即恢復順暢，指示警察局就該案有功人員從優敘獎予以肯定。

另外，農曆春節將至，侯市長提醒，近日許多民眾會有尾牙、春酒及年節聚餐等活動，恐讓酒後駕車或宿醉駕車的情形增加，請警察局務必加強交通安全宣導，嚴格落實酒駕取締專案，保障用路人的生命安全。