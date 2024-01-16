春安專案啟動　新北勞工局關懷物流、營造勞工

▲勞工局長陳瑞嘉前往江子翠德鄰建設工地瞭解施工作業，並致贈關懷物品，提醒勞工注意施工安全。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

年節將至，新北市政府勞工局長陳瑞嘉今（16日）率隊前往物流、營造工地關懷辛苦工作的勞工朋友，現場除贈送暖身的飲品及防護手套，也提醒企業主應落實各項安全整備工作，提供適當的休息時間。此外，今年春安專案檢查將於1月22日正式啟動，屆時勞檢處將指派勞檢員到事業單位現場查核安全衛生的整備狀況，以保障勞工作業安全與身心健康。

因年節訂單暴增，物流業常需配合加班運送，一早陳瑞嘉先到新竹物流三重營業所，在副總經理張聰海陪同下，瞭解堆高機卸貨、碼頭籠車裝載、貨物輸送帶轉運、機車配送區的作業情形，新竹物流也特別解說公司設計碼頭斜板和滾輪省力推送，以及工業用大型風扇和水霧，避免夏季高溫造成裝卸貨作業脫水中暑等勞安措施。陳局長也致贈現場示範員工關懷物品，勉勵春安期間勞資雙方都能遵循相關規範、做好勞安。

▲勞工局長陳瑞嘉至新竹物流三重營業所瞭解物流作業，並致贈關懷物品。

隨後陳瑞嘉轉往板橋江子翠華江一路的德鄰建設工地，議員林國春也特別前來致意。在工地主任謝元帶領下，陳瑞嘉一行人先下到地下4樓施工區的施工構台，瞭解鋼構支撐、鋼筋綁紮情形，同時特別提醒勞工注意個人防護具的完備程度，人員在鋼構間移動務必使用背負式安全帶。回到地面層，勞檢處同仁檢視貨物堆置、機械設備的安全裝置，陳局長也特別進入休息區致贈物品關懷勞工。

勞檢處長林澤州提醒，實施春安專案檢查期間，勞檢員將前往企業現場實施檢查，督促雇主落實安全衛生防護工作，例如物流業者使用堆高機從事貨物搬運或堆置時，應規劃運行路線並設置管制引導人員。另春節期間是返鄉及出遊高峰期，客運業者也應避免駕駛超時工作而影響行車安全。

▲勞工局長陳瑞嘉前往江子翠德鄰建設工地瞭解施工作業，並致贈關懷物品，提醒勞工注意施工安全。

勞檢處進一步補充，雇主使勞工加班或輪班時，應隨時注意人員健康情況，並遵守勞基法每天12小時、每月加班46小時的工時上限，同時依法給付加班費。對於有墜落危險的工作場所，亦應優先設置護欄、護蓋或安全網等防護設備；使用瓦斯、有機溶劑等危害性化學品的場所，應採取通風、換氣等措施，以防範火災、爆炸危害。

另外，衝剪機械也應設置安全護圍或護罩等防護設備，尤其歲修保養期間，應確實切斷電源並由專人上鎖管制，以防止機械設備突然運轉而發生危險。期盼勞工朋友在春節來臨前，都能平安、放心的工作，讓勞雇雙方開心過好年。