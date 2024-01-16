蘇治芬18日起徒步謝票11鄉鎮　「不要灰心！還是要勇敢走下去」

▲民進黨立委蘇治芬競選連任失利。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選結果出爐，競選連任失利的民進黨雲林縣立委蘇治芬16日在臉書表示，1月18至23日連續六天，她會從上午8時至11時、下午13時至16時用雙腳從水林出發走進11個鄉鎮，感恩大家的扶持，她也強調，「不要灰心，我敬愛的鄉親們，落選沒有讓我掉一滴眼淚，所以不要讓我看到，你很傷心的眼神，因為我們還是要勇敢的走下去。」

蘇治芬表示，她將從1月18至23日連續六天上午8時至11時、下午13時至16時用雙腳從水林出發走進11個鄉鎮，感恩大家的扶持，她特別感謝農民跟少年青農朋友的疼惜與支持，所以選擇水林番的故鄉通天府集合出發，她會身著白色輕風衣、牛仔褲，勇敢的走在養育她的雲林土地上。

「不要灰心更不用傷心！」蘇治芬強調，「看到我時跟我比個讚，說聲台灣加油，彼此安慰要勇敢的走下去」，台灣還有很多的事要大家努力。

蘇治芬提到，尤其是雲林的黑金政治日漸擴張，甚至越來越會偽裝進入我們的日常，「鄉親們，天冷但溫暖足額，2024年在路上，有路咱沿路唱歌；無路，咱就蹽溪過嶺」，堅持貨真價實的民主、自由是我們的信仰，雲林家鄉是我們的最愛，一起走下去吧！

蘇治芬也在留言處補充謝票行程資訊，「1/18(四)水林 08:00-1100、口湖13:00-16:00'、1/19(五)北港08:00-11:00、元長13:00-16:00、1/20(六)四湖08:00-11:00、台西13:00-16:00、1/21(日)麥寮08:00-11:00、東勢13:00-16:00、1/22(一)褒忠08:00-11:00、土庫13:00-16:00、1/23(二)虎尾08:00-11:00」。