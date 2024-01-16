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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟民眾黨提國會改革秀下限　黃智賢：當自己民主皇帝？

▲▼民眾黨立院黨團說明立法院正副院長立場 黃珊珊 黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立院黨團黃國昌、黃珊珊說明立法院正副院長立場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

立法院將於2月1日選出院長、副院長，身為「關鍵少數」的民眾黨團昨日向藍綠拋出「國會改革4承諾」作為評斷與誰合作的依據。對此，資深媒體人黃智賢16日就在臉書直言，這是在「秀下限博聲量」，民眾黨得票是少數，卻把自己當成民主皇帝，要以少數民意脅迫挾制、統治多數民意。

黃智賢直言，選後周一，民眾黨8個不分區當選立委，明明還沒有就任，就自在地在立法院開記者會，這一次的政治表演，顯然是要趕快遮蓋，民眾黨選前用假民調，還指控所有其他真實民調為假民調的手段欺騙選民、賺選票這件事。

黃智賢也批評，對於立法院院長，民眾黨不分區立委當選人黃國昌跟黃珊珊要求藍綠兩黨向他們報告，他們才會考慮下一步，她大酸，「奇怪，這夥人到底是誰？」黃珊珊選立委失敗，黃國昌則是不敢去汐止選立委，他們知道立委職權是什麼？

針對民眾黨提出的聽證調查權、 人事同意權審查、立委利益迴避規範、相關經費使用公開透明，黃智賢一一提出質疑，立法院只有調閱權沒有調查權，監察院才有調查權，憑什麼要求立委擴權？要修憲，大可以等立委就任以後，自己提案修憲，看民意同不同意再說。

黃智賢也提到，「人事同意權」本來憲法跟法律規定有的就可以有，本來憲法沒有給立法院的，憑什麼又要擴權給立委？再者，她指出，「立委利益迴避」，民眾黨大可以提出修改立委職權行使法的案子，但民眾黨自己要不要自清，民眾黨不分區立委當選人吳春城的戰國策及其子公司，過去作多少政治公關跟遊說？跟網軍帶風向，有多少關係？且黃國昌跟民眾黨主席柯文哲都有濫用土地、違法營利的事，以後自己要不要先利益迴避一下？

黃智賢最後大轟，民眾黨得票是少數，卻把自己當成民主皇帝，要以少數民意脅迫挾制、統治多數民意，「靠欺騙、靠糟蹋別人、靠踐踏專業跟台灣的共同價值，騙到少數選票，賺到8席立委，算厲害。」

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